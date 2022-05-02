Rüyada vurulduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada silahla vurulmak neye işarettir? Rüyada kolundan vurulmak hayırlı mıdır?

Rüyada Vurulduğunu Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada vurulmak, rüya sahiplerinin başka insanlara yaptıkları kötülükleri fark etmelerinden dolayı duydukları vicdan azabına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yaptıklarının başkalarına dokunmadığını düşünüyorlarsa, bu düşüncelerinden hızlı bir şekilde kurtulmalı ve daha önce kimlere ne yapmış olduklarını gözden geçirmelilerdir.
Rüyada Silahla Vurulmak Diyanet
Biri tarafından silahla vurulduğunu rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin bir işe çok büyük umutlarla girecek olmalarına yorumlanmıştır. Fakat umutları, işin ancak yarısını bitirmelerinden sonra tükenecektir. Bu tükeniş sebebi ile işlerini tamamlayamayacak olan rüya sahipleri, yeterli olduklarını düşündükleri işte aslında ne kadar fazla yetersiz olduklarını göreceklerdir.
Rüyada Vurulduğunu Görmek Ve Kan Akmaması
Vurulduğunu ancak vurulduğun yerden kan çıkmadığını rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin aldanışlarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüyasında vurulan ancak kan dökmeyen kimseler, kendisine söylenen her şeye inanabilir ve kişilerin inandığı şeyler, sürekli olarak üzülmelerine neden olacaktır. Artık üzülmek istemediğini düşünen rüya sahipleri, insanlara inanmaktan vazgeçmedikleri sürece bu üzüntüleri yaşamak zorunda kalacaklardır.
Rüyada Vurulmak Ama Acı Hissetmemek
Vurulduğunu ancak acı çekmediğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin hem fiziksel hem de mental olarak çok dayanıklı kimseler olmalarına yorumlanmıştır. Kişilerin bu kadar dayanıklı kimseler olmaları, başkaları tarafından yakın zamanda öğrenilecektir. Çevrelerinin bile bilmediği bu yönleri, rüya sahiplerinin çok mutlu olacağı birçok olayın yaşanmasına neden olacaktır. Kişiler, kendilerini gizlemek yerine en azından güvendikleri kimselerle kişiliklerini doğru olarak paylaşmalılardır.
Rüyada Kolundan Vurulmak
Kolundan vurulduğunu rüyada görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
Bazı rüya tabircilerine göre bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerinin çalışma alanlarına ailelerinden birini dahil edeceklerine yorumlanmıştır. Başta bu fikre biraz temkinli yaklaşan ve uzunca bir süre de pişman olacağını düşünen rüya sahipleri, hiçbir pişmanlık yaşamayacak ve ailelerinden biri ile bu denli iyi çalışabiliyor olmalarına çok sevineceklerdir.
Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin başkalarının fikirlerine uyması gerektiği olarak yorumlanmıştır. Özellikle de kalabalık bir yerde fikirlerini beyan edecek kimseler, bu beyanı özgürce yapmalarından sonra itirazlarda bulunmak yerine çoğunluğa uymayı tercih etmelilerdir.