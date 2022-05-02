Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rüyada vurulduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada silahla vurulmak neye işarettir? Rüyada kolundan vurulmak hayırlı mıdır?

    Rüyada biri tarafından vurulduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin birçok alanda yaşayacakları can sıkıcı olayların habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu olayları yaşamalarından sonra sorunun kendilerinde olduğunu düşünecek ve kendilerinde eksik arayarak düzeltmeye çalışacaklardır. Ancak rüyada vurulduğunu görmek, rüya sahiplerinin dış etmenler dolayısıyla bu olayları yaşamakta olduklarına yorumlanmış ve kişilerin herhangi bir durumdan dolayı kendilerini suçlu görmeleri gereksizdir.

    takvim.com.tr
    Rüyada vurulduğunu görmek ne anlama gelir?

    Rüyada Vurulduğunu Görmek Diyanet

    Diyanet'e göre rüyada vurulmak, rüya sahiplerinin başka insanlara yaptıkları kötülükleri fark etmelerinden dolayı duydukları vicdan azabına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yaptıklarının başkalarına dokunmadığını düşünüyorlarsa, bu düşüncelerinden hızlı bir şekilde kurtulmalı ve daha önce kimlere ne yapmış olduklarını gözden geçirmelilerdir.

    Rüyada Silahla Vurulmak Diyanet

    Biri tarafından silahla vurulduğunu rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin bir işe çok büyük umutlarla girecek olmalarına yorumlanmıştır. Fakat umutları, işin ancak yarısını bitirmelerinden sonra tükenecektir. Bu tükeniş sebebi ile işlerini tamamlayamayacak olan rüya sahipleri, yeterli olduklarını düşündükleri işte aslında ne kadar fazla yetersiz olduklarını göreceklerdir.

    Rüyada Vurulduğunu Görmek Ve Kan Akmaması

    Vurulduğunu ancak vurulduğun yerden kan çıkmadığını rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin aldanışlarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüyasında vurulan ancak kan dökmeyen kimseler, kendisine söylenen her şeye inanabilir ve kişilerin inandığı şeyler, sürekli olarak üzülmelerine neden olacaktır. Artık üzülmek istemediğini düşünen rüya sahipleri, insanlara inanmaktan vazgeçmedikleri sürece bu üzüntüleri yaşamak zorunda kalacaklardır.

    Rüyada Vurulmak Ama Acı Hissetmemek

    Vurulduğunu ancak acı çekmediğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin hem fiziksel hem de mental olarak çok dayanıklı kimseler olmalarına yorumlanmıştır. Kişilerin bu kadar dayanıklı kimseler olmaları, başkaları tarafından yakın zamanda öğrenilecektir. Çevrelerinin bile bilmediği bu yönleri, rüya sahiplerinin çok mutlu olacağı birçok olayın yaşanmasına neden olacaktır. Kişiler, kendilerini gizlemek yerine en azından güvendikleri kimselerle kişiliklerini doğru olarak paylaşmalılardır.

    Rüyada Kolundan Vurulmak

    Kolundan vurulduğunu rüyada görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

    Bazı rüya tabircilerine göre bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerinin çalışma alanlarına ailelerinden birini dahil edeceklerine yorumlanmıştır. Başta bu fikre biraz temkinli yaklaşan ve uzunca bir süre de pişman olacağını düşünen rüya sahipleri, hiçbir pişmanlık yaşamayacak ve ailelerinden biri ile bu denli iyi çalışabiliyor olmalarına çok sevineceklerdir.

    Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin başkalarının fikirlerine uyması gerektiği olarak yorumlanmıştır. Özellikle de kalabalık bir yerde fikirlerini beyan edecek kimseler, bu beyanı özgürce yapmalarından sonra itirazlarda bulunmak yerine çoğunluğa uymayı tercih etmelilerdir.

        Rüyada Karnından Vurulmak

        Tabancayla karnından vurulduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin mevcut hayat koşullarından sürekli şikayet etmelerine yorumlanmıştır. Hem kendilerinin hem de kendileri ile aynı konumda olan aile bireylerinin geleceğini iyi görmeyen rüya sahipleri, önce kendilerini kurtarmak için bazı hamleler yapacaklardır. Ardından da kendileri dışında kalan kimselerin kendilerini geliştirerek büyük aşamalar kaydetmelerini sağlayacak, herkese yol gösteren ve yön veren biri olarak anılmaya başlayacaklardır.

        Rüyada Silahla Vurulup Ölmek

        Birinin seni silahla vurduktan sona öldüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin biraz korkak ve çekingen biri olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, almak istedikleri şeyler için büyük riskler altına girmekten çekiniyor olabilirler. Ancak rüyalarında vurulup öldüklerini görmeleri, bu riskleri almadıkları sürece rakiplerinin kendilerini ezerek geçeceğine yorumlanmıştır. Kişiler eğer adım atmayı istemiyorlarsa da rakiplerinin ayaklarının tozu olmamak için birtakım direnişler göstermelilerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan Aliyev ile görüştü! Daveti kabul etti
        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada vurulduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada silahla vurulmak neye işarettir? Rüyada kolundan vurulmak hayırlı mıdır?
            SON DAKİKA