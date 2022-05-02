Rüyada vurulduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada silahla vurulmak neye işarettir? Rüyada kolundan vurulmak hayırlı mıdır?

Rüyada Vurulduğunu Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada vurulmak, rüya sahiplerinin başka insanlara yaptıkları kötülükleri fark etmelerinden dolayı duydukları vicdan azabına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yaptıklarının başkalarına dokunmadığını düşünüyorlarsa, bu düşüncelerinden hızlı bir şekilde kurtulmalı ve daha önce kimlere ne yapmış olduklarını gözden geçirmelilerdir.

Rüyada Silahla Vurulmak Diyanet

Biri tarafından silahla vurulduğunu rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin bir işe çok büyük umutlarla girecek olmalarına yorumlanmıştır. Fakat umutları, işin ancak yarısını bitirmelerinden sonra tükenecektir. Bu tükeniş sebebi ile işlerini tamamlayamayacak olan rüya sahipleri, yeterli olduklarını düşündükleri işte aslında ne kadar fazla yetersiz olduklarını göreceklerdir.