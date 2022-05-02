Rüyada üzülmek ne anlama gelir? Rüyada birine kırılmak ve kederlenmek neye işarettir? Rüyada ağlamak hayırlı mıdır?

Rüyada Üzülmek ve Ağlamak

Rüyasında üzülen ve ağlayan kişi için iki farklı yorum yapılmaktadır. Rüya sahibi sessiz bir şekilde ağlıyorsa bu rüya yağmur yağacağına işaret eder. Yağmur ise bereket ve mutluluk demektir. Rüya sahibi yüksek sesle ağlıyorsa bu rüya kişinin gerçek hayatta da ağlayacağına delalet eder. Ayrıca üzüntüden ağlayan kişi ruhunu arındıracaktır.

Rüyada Birine Kırılmak

Rüyada kırgınlık olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin bütün ilişkilerinin yoluna gireceğine delalet eder. Kırgın ve küskün olduğu kişilerle barışacağının habercisidir.