Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su görmek neye işarettir? Rüyada su görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Bir yerden akan suyun rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hiç tanımadıkları birinin sağlığına kavuşabilmesi için çaba göstermeye başlamasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu kimse ile daha sonradan tanışarak arkadaş olabilirler. Ancak sağlık durumlarının düzelme süreci tamamlana kadar bu kişi ile irtibat halinde olmayacaklardır. Tanımadıkları biri için yaptıkları bu fedakarlık, insanlar tarafından takdire şayan bulunacaktır.
Rüyada Su Birikintisi Görmek
Bir yerde birikmiş olan suyu rüyada görmek, rüya sahiplerinin girdikleri işlerden birikim yapabilecekleri kadar çok para kazanacak olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendileri de bu işlere girişmeden önce bu denli çok para kazanabileceklerini tahmin edemiyor olabilirler. Ancak ellerine geçen para, kendilerini bir hayli tatmin edecektir.
Rüyada Berrak Su Aktığını Görmek
Akan suyun berrak olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin kazandıkları tüm başarılardan sonra takdir göreceklerine ve kendilerinden rütbe olarak da büyük kimselerin kendilerini tebrik edeceklerine yorumlanmıştır. Rüyasında berrak akan su görmüş olan kişiler, mesleki olarak büyük başarılar kazanmış başka insanlar tarafından tebrik edilmelerinden büyük mutluluklar duyacaklardır.
Rüyada Evin Önünden Su Aktığını Görmek
Evinin önünden akan suyu rüyada görmek, rüya tabircilerince rüya sahiplerinin aile yaşamları ile ilgili olmasını istedikleri bir işi kolaylıkla gerçekleştirecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, evlerinin önünden akmakta olan suyun üzerinden geçtiklerini de rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda kendi ailelerinden olan bekar bir erkeğin evlenmesine vesile olabilirler.
Rüyada Akan Su Görmek
Akarsuyun rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin aylık kazançlarının birdenbire artacak olmasına delalet edilmiştir. Kişiler artan gelirlerinin nasıl birdenbire bu seviyeye geldiğini tahmin edemeyeceklerdir. Mesleklerinde ne denli başarılı oldukları ve bu gelirin de bu başarılardan kaynaklandığı, biri tarafından kendilerine hatırlatılacaktır.