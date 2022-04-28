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    Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su görmek neye işarettir? Rüyada su görmenin anlamı ve yorumu nedir?

    Rüyada su görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin çok güzel bir hayatlarının olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında su görmüş rüya sahipleri, her zaman hayatlarının bir adım daha ileride olabilmesi için çaba göstereceklerdir. Rüya sahiplerinin gösterdikleri bu çabanın karşılığı da kendilerine misli ile verilecektir.

    takvim.com.tr
    Rüyada su görmek ne anlama gelir?

    Bir yerden akan suyun rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hiç tanımadıkları birinin sağlığına kavuşabilmesi için çaba göstermeye başlamasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu kimse ile daha sonradan tanışarak arkadaş olabilirler. Ancak sağlık durumlarının düzelme süreci tamamlana kadar bu kişi ile irtibat halinde olmayacaklardır. Tanımadıkları biri için yaptıkları bu fedakarlık, insanlar tarafından takdire şayan bulunacaktır.

    Rüyada Su Birikintisi Görmek
    Bir yerde birikmiş olan suyu rüyada görmek, rüya sahiplerinin girdikleri işlerden birikim yapabilecekleri kadar çok para kazanacak olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendileri de bu işlere girişmeden önce bu denli çok para kazanabileceklerini tahmin edemiyor olabilirler. Ancak ellerine geçen para, kendilerini bir hayli tatmin edecektir.

    Rüyada Berrak Su Aktığını Görmek
    Akan suyun berrak olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin kazandıkları tüm başarılardan sonra takdir göreceklerine ve kendilerinden rütbe olarak da büyük kimselerin kendilerini tebrik edeceklerine yorumlanmıştır. Rüyasında berrak akan su görmüş olan kişiler, mesleki olarak büyük başarılar kazanmış başka insanlar tarafından tebrik edilmelerinden büyük mutluluklar duyacaklardır.

    Rüyada Evin Önünden Su Aktığını Görmek
    Evinin önünden akan suyu rüyada görmek, rüya tabircilerince rüya sahiplerinin aile yaşamları ile ilgili olmasını istedikleri bir işi kolaylıkla gerçekleştirecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, evlerinin önünden akmakta olan suyun üzerinden geçtiklerini de rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda kendi ailelerinden olan bekar bir erkeğin evlenmesine vesile olabilirler.

    Rüyada Akan Su Görmek
    Akarsuyun rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin aylık kazançlarının birdenbire artacak olmasına delalet edilmiştir. Kişiler artan gelirlerinin nasıl birdenbire bu seviyeye geldiğini tahmin edemeyeceklerdir. Mesleklerinde ne denli başarılı oldukları ve bu gelirin de bu başarılardan kaynaklandığı, biri tarafından kendilerine hatırlatılacaktır.

        Rüyada Evin İçinde Su Görmek
        Evinin içinde su olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin hanelerinde olan herkesi ilgilendirecek hayırlı bir haberi alacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin alacakları bu hayırlı haber sayesinde atacakları diğer adımlar, kendilerine manevi olarak çok iyi gelecektir. Kendilerini biraz yorgun hissetseler de kısa bir süre içinde aldıkları karşılıklar, rüya sahiplerine yorgunluklarını unutturacaktır.

        Rüyada Yoldan Su Aktığını Görmek
        Yol boyundan akan suyun rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin ayaklarına taş değmeden çok hayırlı bir yoldan yürüyeceklerine işaret olarak delalet sayılmıştır. Rüya sahiplerinin yürüdükleri bu yol boyunca karşılaşmaktan çekindikleri hiçbir olay yaşanmayacak, bu nedenden dolayı da rüya sahipleri her zaman daha emin adımlar atmayı başaracaklardır.

        Rüyada Hızlı Akan Su Görmek
        Bir yerden akan suyun çok hızlı aktığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin üzülecekleri bir olayın kendileri üzerinde fazla iz bırakmadan hızlıca atlatacak olduklarına delalet edilmiştir. Bazı şeyler yaşamaktan korkan rüya sahipleri, korktukları hiçbir üzücü olayı yaşamayacaklardır.

        Rüyada Suyun İçinde Yürümek
        Bir suyun içinde yürüdüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerini boş yere strese sokmayacaklarına delalet edilmiştir. Birçok rüya tabircisi, rüyasında su içine girdiğini ve yürüdüğünü görmüş olan kimselerin stresli ve sıkıntılı bir hayatı yaşamaktan uzakta duracakları yorumunda bulunmuşlardır. Kişiler, kendilerini kimse için yıpratmayarak önceliklerini kendilerine vereceklerdir.

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        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su görmek neye işarettir? Rüyada su görmenin anlamı ve yorumu nedir?
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