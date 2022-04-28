Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su görmek neye işarettir? Rüyada su görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Su Birikintisi Görmek

Bir yerde birikmiş olan suyu rüyada görmek, rüya sahiplerinin girdikleri işlerden birikim yapabilecekleri kadar çok para kazanacak olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendileri de bu işlere girişmeden önce bu denli çok para kazanabileceklerini tahmin edemiyor olabilirler. Ancak ellerine geçen para, kendilerini bir hayli tatmin edecektir.

Rüyada Berrak Su Aktığını Görmek

Akan suyun berrak olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin kazandıkları tüm başarılardan sonra takdir göreceklerine ve kendilerinden rütbe olarak da büyük kimselerin kendilerini tebrik edeceklerine yorumlanmıştır. Rüyasında berrak akan su görmüş olan kişiler, mesleki olarak büyük başarılar kazanmış başka insanlar tarafından tebrik edilmelerinden büyük mutluluklar duyacaklardır.