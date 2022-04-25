Rüyada serçe görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada eline serçe konmasının anlamı ve yorumu

Rüyada Serçenin Eve Girdiğini Görmek

Eve giren serçenin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerine gelmiş olan kısmetleri aileleri ile beraber değerlendirecek olmalarına delalet sayılmıştır. Kişiler, başta bu kısmetlerin yalnızca kendileri tarafından kullanılacaklarını düşünebilirler. Ancak çok fazla zaman geçmeden bu kısmetin aslında ailesinin tümüne çeşitli faydalar sağladığını göreceklerdir.

Rüyada Serçe Kuşu Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada serçenin görülmüş olması, çeşitli biçimlerde yorumlanmıştır:

• Bebek bekleyen kimselerin bu rüyayı görmesi, evlatlarının erkek olacak olmasına delalet edilmiştir.

• Bekar erkeklerin rüyalarında serçe görmeleri, çok güzel bir kadın ile evlenme fırsatlarının doğmasına delalet edilmiştir. Kişiler kendilerinin yanına yakışan ancak kendilerinden daha güzel bir kadın ile mutlu bir ömür süreceklerdir.

• Bu rüyayı görmüş olan kadın kimseler içinse hayatlarına yeni alacakları birinin kendileri için çok değerli olmasına delalet edilmiştir. Hayatlarına insan alırken çok seçici davranan rüya sahipleri, bu durumun yaşanmasından aslında mutlu olacaklardır.