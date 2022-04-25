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    Rüyada serçe görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada eline serçe konmasının anlamı ve yorumu

    Serçenin rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından hayırlı kısmetlerin rüya sahiplerine gelmekte olduğuna delalet edilmiştir. Kişiler, kendilerine gelecek olan fırsatların bu kadar fazla kısmetli olacağını tahmin edemeyeceklerdir. Rüyasında serçe görmüş olan kişiler, eriştikleri bu kısmetlerin ardından hayatlarında bazı şeyleri başarabilecek olduklarını göreceklerdir.

    Rüyada serçe görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

    Rüyada Serçenin Eve Girdiğini Görmek

    Eve giren serçenin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerine gelmiş olan kısmetleri aileleri ile beraber değerlendirecek olmalarına delalet sayılmıştır. Kişiler, başta bu kısmetlerin yalnızca kendileri tarafından kullanılacaklarını düşünebilirler. Ancak çok fazla zaman geçmeden bu kısmetin aslında ailesinin tümüne çeşitli faydalar sağladığını göreceklerdir.

    Rüyada Serçe Kuşu Görmek Diyanet

    Diyanet'e göre rüyada serçenin görülmüş olması, çeşitli biçimlerde yorumlanmıştır:
    • Bebek bekleyen kimselerin bu rüyayı görmesi, evlatlarının erkek olacak olmasına delalet edilmiştir.
    • Bekar erkeklerin rüyalarında serçe görmeleri, çok güzel bir kadın ile evlenme fırsatlarının doğmasına delalet edilmiştir. Kişiler kendilerinin yanına yakışan ancak kendilerinden daha güzel bir kadın ile mutlu bir ömür süreceklerdir.
    • Bu rüyayı görmüş olan kadın kimseler içinse hayatlarına yeni alacakları birinin kendileri için çok değerli olmasına delalet edilmiştir. Hayatlarına insan alırken çok seçici davranan rüya sahipleri, bu durumun yaşanmasından aslında mutlu olacaklardır.

    Rüyada Eline Serçe Konması

    Eline bir serçe konduğunu rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:
    • Din alimleri tarafından bu rüya, rüya sahiplerinin altın kazanacak olmalarına delalet edilmiştir. Aldıkları altınları harcamadan biriktirecek olan rüya sahipleri, yatırdıklarının çok daha fazlasını alacaklardır.
    • Rüya tabircileri ise rüyasında eline bir serçe konduğunu görmüş olan kimselerin uzun vadede ellerine geçirecekleri bir kısmet olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Bu kısmet sayesinde ellerinin yetenekleri artacaktır.

    Rüyada Serçenin Uçtuğunu Görmek

    Uçan bir serçenin rüyada görülmesi, rüyayı görmüş olan kimselerin hayatlarına bir anda büyük bir huzur girecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, beklemedikleri bir zamanda gelen bu huzurdan çok memnun olacaklardır. Özellikle de ailelerine yakın zamanda biri girecek olan kimselerin bu rüyayı görmeleri, bu kişinin tüm haneye huzur getirmesine yorumlanmıştır. Ancak gelen huzur, rüyayı görmüş olan kişileri biraz fazla şaşırtabilir.

    Rüyada Serçe Yavrusu Görmek

    Yavru serçenin rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bir çocuklarının olacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden sonra hamile olduklarından ya da eşlerinin hamile kaldığından bir şüphe duyabilirler. Duydukları şüphenin gerçek olması, kişileri çok mutlu edecektir.

    Rüyada Serçe Beslemek

    Serçe beslediğini rüyada görmek, rüya tabircilerince rüya sahiplerinin biri ile ortak iş yapmaya çalışacaklarına delalet edilmiştir. Uzunca bir zaman boyunca biri ile ortak olmaya çaba gösteren rüya sahipleri, güç bela kurulmuş olan ortaklığı kendileri bozmak durumunda kalabilirler. Sağlık sorunlarının çalışmaya ya da yaptıkları işi icra etmeye engel olması, kişilerin canını çok sıkacaktır.

        Rüyada Evde Serçe Kuşu Görmek

        Evin içinde serçe olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin işlerinin beklemedikleri seviyede yolunda gitmeye başlayacak olmasına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler eğer, uzun zamandır bir yatırım yapabilmek için bir ışık görmeyi bekliyorlarsa, bu ışık kendilerine yakın zamanda yakılacaktır.

        Rüyada Serçe Sürüsü Görmek

        Birçok serçenin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin bir anda birçok iş teklifi alacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer kişiler, rüyalarında gördükleri serçe sürüsünden bir tane serçe aldıklarını görmüşlerse, kendileri için en hayırlı olan işi seçmeyi başarabileceklerdir.

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        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada serçe görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada eline serçe konmasının anlamı ve yorumu
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