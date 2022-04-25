Rüyada sakız görmek ne anlama gelir? Rüyada sakız çiğneyip şişirmek neye işarettir? Rüyada sakız çiğnerken sakızı yutmak...

❌Rüyada Sakız Çiğneyip Şişirmek

Rüyada sakızı çiğneyip şişirdiğini görenlerin düşmanlarının oldukça fazla olduğu anlamına gelir. Rüya sahibi hakkında yapılan dedikodulara işarettir. Bunun yanı sıra yapılabilme ihtimali yüksek olan hatalara da işaret eder. Rüya sahibinin sözlerine dikkat etmediği takdirde yanlış anlaşılacağı anlamına gelir. Rüyada sakız çiğnemek ve şişirmek olumsuz olarak değerlendirilirken uyarıcı rüya niteliği taşır.

❌Rüyada Başka Birini Sakız Çiğnerken Görmek

Rüyada başkasının sakız çiğnediğini görenlerin hayatında olumlu gelişmeler yaşanır. Rüya sahibin aradığı güvenilir arkadaşlığı elde edeceği anlamına gelir. Güvenilir ve mutlu eden bir arkadaşlık kurulacağına işarettir. Bununla birlikte yeni çevre anlamına da gelir. Rüya alimlerine göre yeni ortama girileceği ve bu ortamda yeni arkadaşlıklar kurulacağına işaret eder. Rüyayı görenlerin hayatında arkadaşlık olarak sürpriz gelişmelerin yaşanacağı görülür.