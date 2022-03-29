SON DAKİKA 10 BİN SAĞLIKÇI ALIMI HABERLERİ ÖSYM'den duyuru geldi, 10 bin sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce aday 15 Mart'tan itibaren tercihlerini vermeye başlamıştı. 22 Mart'ta sona eren işlemler sonrası gözler ÖSYM'den sonuçlar ile ilgili son dakika açıklamalara çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '' KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.'' dedi. Peki; Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı atama ne zaman yapılacak, gerekli evraklar neler? KPSS-2022/5 atanamayanlar ne yapacak?