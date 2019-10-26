Rüyada görülen her sayının farklı bir anlamı bulunuyor. 1 hayra esenliğe, 3 üzüntüye, 4 toplu mala, 6 ise kadın için erkek çocuğa işaret ediyor...
SAYI SAYMAK
Rüya sahibi için başarı, güç, kudret, inanç ve bilgelik sahibi olmaya delalet eder. Ayrıca tüm dileklerin kabul olacağını işaret eder.
SAYI SAYMAK
Rüya sahibi için başarı, güç, kudret, inanç ve bilgelik sahibi olmaya delalet eder. Ayrıca tüm dileklerin kabul olacağını işaret eder.
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