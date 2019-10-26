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  • 26.10.2019
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da rakam görmek ne anlama geliyor? | Rüya tabirleri

da görülen her rakamın farklı bir anlamı bulunuyor. Rüya sahibi için rakam görmek başarı, güç, kudret, inanç ve bilgelik sahibi olmaya delalet eder. Peki rüyada hangi rakam ne anlama geliyor? Detaylar rüya tabirleri haberimizde...

Gör 6’yı doğur atlıyı
Rüyada görülen her sayının farklı bir anlamı bulunuyor. 1 hayra esenliğe, 3 üzüntüye, 4 toplu mala, 6 ise kadın için erkek çocuğa işaret ediyor...

SAYI SAYMAK
Rüya sahibi için başarı, güç, kudret, inanç ve bilgelik sahibi olmaya delalet eder. Ayrıca tüm dileklerin kabul olacağını işaret eder.

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