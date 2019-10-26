Rüyada görülen her sayının farklı bir anlamı bulunuyor. 1 hayra esenliğe, 3 üzüntüye, 4 toplu mala, 6 ise kadın için erkek çocuğa işaret ediyor...



SAYI SAYMAK

Rüya sahibi için başarı, güç, kudret, inanç ve bilgelik sahibi olmaya delalet eder. Ayrıca tüm dileklerin kabul olacağını işaret eder.