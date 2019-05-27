Rüyada kaplan görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaplan görmek, nefret ve öfke besleyen bir kişinin varlığına işaret etmektedir. Rüyada görülen kaplan genellikle burnu havada, kendini herkesten üstün gören, zengin bir patrona da yorulmaktadır. Bazı yorumlara göre ise rüyada kaplan görmek, günahlarından ders çıkarıp tövbe eden bilgili bir kimseye de delalet eder.

Rüyada kaplan görmenin anlamı, görülüş şekline göre farklı yorumlanabilmektedir. Kaplan eti görmek, bolluk ve berekete kavuşmaya delalet ederken, kaplan sütü görmek insanların şerrinden korunmaya işaret etmektedir. Bazı rüya sözlüğü yazarları rüyada kaplan görmeyi, rahat bir ömür geçirmeye de yormaktadır.

Rüyada Kaplan Öldürmek

Rüyada kaplan öldürmek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin hayırlı bir işe girişeceğine delalet eder.

rüyada kaplan görmek

Rüyada kaplan görmek, rüya sahibinin uzun bir aradan sonra tekrardan rahata kavuşacağına delalet eder. Aynı zamanda rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada kaplan görmek, kişinin aile yaşantısında ufak sürtüşmeler yaşayacağına, bu durum yüzünden mutsuz ve huzursuz olacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Kaplan Saldırması

Rüya sahibinin hayatında yaşanacak hayırlı gelişmelere işaret eder. Kariyerinde büyük başarılar göstererek, terfi edeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kaplan Sevmek

Rüyada kaplan sevmek, rüya sahibinin tüm rakiplerine karşı galip gelmesine delalet eder. Aynı zamanda rüyada kaplan sevmek, kişinin zor günleri geride bırakacağı manasına da gelir.

Rüyada Kaplan Avlamak

Rüyada kaplan avladığını görmek, rüya sahibinin hile ile iş yapan biriyle ortak olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Evde Kaplan Görmek

Rüyada evde kaplan görmek, iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin hanesine güçlü bir düşmanın saldıracağına delalet eder.

Rüyada Kaplan Sürüsü Görmek

Rüya sahibinin güçlü, bilgili ve başarılı rakipleri olduğunu göstermektedir.

Rüyada Kafeste Kaplan Görmek

Rüya sahibinin sözleri ve davranışları kırıcı olan bir kişi ile konuşma yapacağına delalet eder.

Rüyada Kaplandan Kaçmak

Rüya sahibinin iş konusunda zarara uğrayacağı ve düzeninin bozulacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Evcil Kaplan Görmek

Rüya sahibinin mutlu ve düzenli aile hayatının bazı kişiler ile yapacağı ortaklıklar sonucunda sarsılacağına delalet eder.

Rüyada Kaplan Yavrusu Görmek

Rüya sahibinin bir düşman ile başa çıkmak zorunda kalacağına işaret eder. Rüyayı gören kişiye zarar vermek isteyen, alt etmek için planlar yapan kişinin varlığının habercidir.

Rüyada Kaplan Yavrusu Sevmek

Rüya sahibinin iyi niyetli ve yumuşak başlı tavırları sayesinde düşmanlarını alt edeceği anlamına gelmektedir.