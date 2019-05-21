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  • 21.05.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 12:14

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada limuzine bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada limuzin kullandığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada limuzin görmenin detayları...

Rüyada limuzin görmek ne anlama gelir?

, yaptığı işleri engelleyen, zarar vermeye çalışan birilerinin varlığına yorulmaktadır. Rüya sahibinin kötü olaylar yaşayacağına, bu olaylar yüzünden sinir krizi geçireceğine, mutsuz ve huzursuz olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Limuzine Binmek
Rüyada limuzine binmek, rüya gören kişinin iş hayatında yapacağı hayırlı ve başarılı atılımlara işaret eder. Bu rüyayı gören kimse, büyük projeleri hayata geçirecek ve bu sayede büyük kazançlar elde edecektir. Büyük kazanımları olan kişinin, bunu değerlendirerek büyük yatırımlar yapacağına yorulur.

Rüyada Limuzin Kullanmak
Rüya sahibinin, bir şeyleri başarabilmek için çok büyük riskler alacağına ve bu hayati kararlardan hiç zarara uğramadan başarılı bir şekilde çıkacağına yorulur. Rüya gören kişinin, işlerini zarar görmeden başarılı bir şekilde gerçekleştireceği anlamına gelir.

Rüyada Beyaz Limuzin Görmek
Rüyada görülen beyaz limuzin çok hayırlı ve güzel bir rüyadır. Rüyasında beyaz limuzin gören kimse, yakın zamanda sıkıntılarından kurtulacak ve yapılacak bir ortaklık sayesinde büyük kazançlar elde edecek demektir.

Rüyada Siyah Limuzin Görmek
Rüyada görülen siyah limuzinin manası, kişinin gelirinin iyi olduğu halde verim sağlamadığına, bu yüzden yeni iş arayışında olduğuna yorulur. Rüya sahibi kısa dönemli işlerden ziyade artık uzun vadeli işlerde çalışmak istediğine işarettir.

Rüyada Kırmızı Limuzin Görmek
Yakın bir zaman içerisinde büyük atılımlar gerçekleştireceğine ve böylelikle büyük kazançlar elde edileceğine yorulur.

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