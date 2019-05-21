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  • 21.05.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 12:13

ne anlama gelir?

Rüyada basktbol oynadığını görmek ne anlama gelir? Rüyada basketbol oynarken düştüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada basketbol topu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada basketbol oynadığını görmenin detayları...

Rüyada basketbol oynadığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada basketbol oynamanın anlamı, hedefe ulaşmak demektir. Kişinin maddi sıkıntılarından kurtulacağına, istediği üne kavuşacağına alamet eder. Ayrıca rüya sahibinin çevresiyle iyi geçineceğine ve dostlarıyla hoş bir muhabbet edeceğine işaret eden bir rüyadır.

Rüyada basketbol oynamak, rüya sahibinin uzun zamandır uğraş verdiği bir işinin başarı ile sonuçlanması şeklinde açıklanır. Rüya sahibi topu potaya atarsa başarısını ikiye katlayacağına delalet eder. Eğer potaya doğru sıçrarsa bu da kişinin başarılı bir süreç geçireceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Basketbol Sahasını Görmek
Rüya sahibinin yapacağı yeni atılımlar sonucunda mutlu olacağına delalet eder.

, kişinin iş hayatında başarısının devamının geleceğine, uzun bir süre sonra sosyal yaşantısının heyecanlı olacağı demektir. Rüya sahibinin daima pozitif ve güler yüzlü olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Basketbol Oynarken Güldüğünü Görmek
Rüya sahibinin çevresi tarafından çok sevilip sayılacağı anlamına gelir.

Rüyada Basketbol Oynarken Düştüğünü Görmek
Rüya sahibinin özellikle iş yaşamındaki başarılı ilerleyişinin küçük bir sekteye uğrayacağına yorumlanır.

Rüyada Basketbol Topu Görmek
Rüya sahibinin elinin bollaşacağı, ciddi mala ve mülke sahip olacağı şeklinde ifade edilir.

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