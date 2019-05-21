Rüyada basketbol oynadığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada basketbol oynamanın anlamı, hedefe ulaşmak demektir. Kişinin maddi sıkıntılarından kurtulacağına, istediği üne kavuşacağına alamet eder. Ayrıca rüya sahibinin çevresiyle iyi geçineceğine ve dostlarıyla hoş bir muhabbet edeceğine işaret eden bir rüyadır.

Rüyada basketbol oynamak, rüya sahibinin uzun zamandır uğraş verdiği bir işinin başarı ile sonuçlanması şeklinde açıklanır. Rüya sahibi topu potaya atarsa başarısını ikiye katlayacağına delalet eder. Eğer potaya doğru sıçrarsa bu da kişinin başarılı bir süreç geçireceği şeklinde ifade edilir.

Rüyada Basketbol Sahasını Görmek

Rüya sahibinin yapacağı yeni atılımlar sonucunda mutlu olacağına delalet eder.

Rüyada basketbol oynadığını görmek, kişinin iş hayatında başarısının devamının geleceğine, uzun bir süre sonra sosyal yaşantısının heyecanlı olacağı demektir. Rüya sahibinin daima pozitif ve güler yüzlü olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Basketbol Oynarken Güldüğünü Görmek

Rüya sahibinin çevresi tarafından çok sevilip sayılacağı anlamına gelir.

Rüyada Basketbol Oynarken Düştüğünü Görmek

Rüya sahibinin özellikle iş yaşamındaki başarılı ilerleyişinin küçük bir sekteye uğrayacağına yorumlanır.

Rüyada Basketbol Topu Görmek

Rüya sahibinin elinin bollaşacağı, ciddi mala ve mülke sahip olacağı şeklinde ifade edilir.