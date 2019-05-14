Rüyada sis görmek ne anlama gelir?

Rüyada sis görmek

Rüya sahibinin kararsız ve belirsiz bazı konular üzerinde düşündüğüne, bir türlü içinden çıkamadığına yorulmaktadır. Bu dönemde kişinin içinden çıkamayacağı bir şeylerin olduğuna, aklındaki soru işaretlerinin bir türlü son bulmadığına delalet etmektedir.

Rüyada Sis İçinde Kalmak

Rüya sahibinin, çok yoğun bir tempoyla çalışacağına, bu nedenle uykusuz geçecek günlerine ve bunun sonucu yorgun düşeceğine delalet eder. Çok zorlu geçireceği bu dönemde deyimi yerindeyse ayakta adeta uyuyacaktır. Bunun karşılığında elde edilen kazanç, yorgunluğuna ve uykusuzluğuna değecektir.

Rüyada görülen sisin anlamı, rüya sahibinin karasızlık, karamsarlık ve belirsizlik içinde kaldığı demektir. Kişi bir türlü karar vermekte nihayete ulaşamayacağına, geleceğe karşı endişelerinin ve çelişkilerinin olduğuna delalet eder. Rüyada sis gören kişinin, bir süre ne yapacağını bilmeden dolanacağına, yarınlardan emin olmadığı için kesin kararlar veremeyeceğine anlamına gelmektedir.

Rüyada Sis Yapmak

Rüyada sis yaptığınızı görmeniz, büyük bir partiye davet edileceğinize, eğlenmenin dibine vuracağınıza delalet eder. Rüya sahibinin streslerini bir kenara atıp, eğleneceğine işaret eder.

Rüyada Siste Yürümek

Rüya sahibinin yaşama hırsı ile önüne çıkacak bütün engelleri inatla ortadan kaldıracağına, istediklerini elde etmek için büyük uğraş verdiğine yorulur. Rüya sahibi şartlar ne olursa olsun baş koyduğu yoldan ayrılmayan ve büyük bir sabırla hedefe ulaşmak için çabalayan kişi olarak yorumlanır.

Rüyada Sisli Yol Görmek

Rüya sözlüğü yazarlarına göre rüyada sisli yol görmek, rüya sahibinin çevresinde zor ve çekilemeyen insanların varlığına yorulur. Rüya sahibi tarafından çok sevilen ve asla vazgeçilmez olan bu kişileri, memnun etme oldukça zordur. Bunun için rüya sahibinin zorlanacağına, kendi hayatından, arzularından bu kişiler için fedakarlık yaptığına yorulur. Hayata hep geri kalan rüya sahibi, bu kişilerden yeri geldiğinde vazgeçebilmesi gerekir.

Rüyada Sisli Dağ Görmek

Rüyada sisli dağ görmek, üstesinden gelinebilecek bir hasatlık ya da sorun olarak tabir edilir. Rüya sahibi için önemi olmayan, kafasına takmayacağı bazı problemlerin ortaya çıkacağına, bu sorunlar uzamadan çözüleceğine rivayet edilir.