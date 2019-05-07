Rüyada mandolin görmek ne anlama gelir?

Rüyada mandolin görmek

Bazı tabircilere göre hayırlı rüyalardan biridir. Rüyasında mandolin gören kimsenin çevresiyle iyi ilişkiler içerisinde olacağı ve yakınları tarafından sevileceğine yorulur. Rüyada görülen mandolin rüya sahibinin çok güzel bir havadis alarak neşesinin yerine geleceğine, akadaşları ve akrabaları ile iyi ve faydalı ilişkiler kuracağına delalet eder.

Rüyada mandolin çalmak ise rüyasında mandolin çaldığını gören bireyin, yüksek mertebeye çıkacağına, emniyetli bir yaşam süreceğine, arzu edilen ve gıpta ile bakılan muvaffakiyetler yaşayacağına, vaatlerini yerine getireceğine, bolluğa, berekete ve mutluluğa delalet etmektedir. Kimi rüya tabircileri rüyada mandolin çaldığını görmeyi, mağduriyete, mesuliyetleri yerine getirememeye, acımasız bir düşmana, maddi sorunlara ve çalışma yaşamında karşılaşılan problemlere yormaktadır.

Rüyada mandolin sesi duymak veya dinlemek ise rüyayı gören kişinin alnının teriyle rızık kazandığına, servet sahibi olacağına, parasal sorunlardan sıyrıldığına, arkadaş ilişkilerinde feraha erdiğine, şan ve şöhret sahibi saygın biri olacağına yorulur. Mandolin ile ilgili görülen rüyalar gene olarak olumlu şekillerde tabir olunmaktadır.

Rüyada Mandolin Sesi Duyduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mandolin sesi duymak, kişinin hayır işleri peşinde koşacağına ve rızkını alın teriyle kazandığına alamet eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada mandolin sesi duymak, rüya sahibinin emeklerinin boşa gideceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Mandolin Çaldığını Görmek

Kişinin rüyasında mandolin çaldığını görmesi, rüya sahibinin boş işlerle uğraşacağı demektir. Rüya sahibinin rüyasında mandolin çaldığını görmesi, kişinin zorlu bir süreçten geçeceğine, umutlarını kaybedeceğine delalet etmektedir.

Rüyada mandolin gören kimse yakın dostlarıyla ve çevresindekilerle çok neşeli günler geçirecek demektir. Bazı tabircilere göre ise rüyada mandolin görmek, rüya sahibinin acımasız düşman anlamına gelir.

Rüyada Mandolin Çalan Birini Görmek

Rüyada mandolin çalan birini görmek, kişinin çevresinde ona zarar vermek isteyen kimselerin olduğuna işaret etmektedir. Rüya sahibinin rüyasında mandolin çalan birini görmesi, kişinin hayatında daima karşısına çıkacak engellere yorulur.

Rüyada Mandolinin Kırıldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında mandolinin kırıldığını görmesi, kişinin hayatında çeşitli değişiklikler yapacağına alamet eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada mandolinin kırıldığını görmek, rüya sahibinin ailesiyle ve çevresiyle tartışma yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Mandolinin Yere Düştüğünü Görmek

Rüyada mandolinin yere düştüğünü görmek, rüya sahibinin maddi ve manevi zarara uğrayacağı demektir. Kişinin rüyasında mandolinin yere düştüğünü görmesi, rüya sahibinin hayatıyla oynamak isteyen kimselerin varlığına rivayet eder.

Rüyada Mandolinin Telinin Koptuğunu Görmek

Kişinin rüyasında mandolinin telinin koptuğunu görmesi, rüya sahibinin zor hayat süreceğine alamet eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada mandolinin telini koptuğunu görmek, kişinin akrabalarından çok üzüleceği bir haber alacağına işaret eder.