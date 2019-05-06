Rüyada alyans görmek ne anlama gelir?

Rüyada alyans görmek

Her zaman hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Ancak kişilerin medeni haline göre anlamı değişir. Bekar biri rüyasında alyans görürse, bu onun için en kısa zamanda izdivaç anlamına gelir. Eğer evli biri rüyasında alyans görürse, hayırlı bir evlat ya da ev, araba sahibi olunacağına delalet eder.

Kimi kaynaklara göre rüyada alyans görmenin yorumu, rüyayı gören kişinin maddi kazancının artacağı şeklinde belirtilmiştir. Ancak rüyanın devamına göre bu olumlu anlamlar olumsuza çevrilebiliyor. Evli bir kadın rüyasında alması için birine alyans uzatır ise aile huzurunun kaçacağına yorumlanır. Rüya sahibi rüyasında alyansını düşürüp sürekli olarak onu arıyorsa, kişinin nikahtan düştüğüne yorumlanır.

Rüyada görülen alyansla ilgili diğer rüya tabirleri de şunlar:

Rüyada Evlilik Yüzüğü Takmak

Rüya sahibinin hayırlı bir kişi ile gönül arkadaşlığı kuracağına alamet eder.

Rüyada alyans görmek, rüya sahibinin kısmetinin açılacağına temiz kalpli ve güler yüzlü bir eşi olacağı demektir. Kişi evliyse hayırlı evlat sahibi olacağına, mutlu ve huzurlu bir ömür süreceğine, stresten ve kalabalıktan uzak bir yerde yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Alyans Kaybetmek

Rüyada alyans kaybetmek ile eş manaya gelir ve rüya sahibinin nikahtan düştüğüne yorumlanır.

Rüyada Yüzük Bulmak

Rüya sahibi evli ise çocuk sahibi olacağına, bekarsa nikah yapacağına yorumlanır.

Rüyada Alyans Düşürmek

Rüyasında alyans düşüren kişinin, unutkan birisi olduğuna, aklının bir karış havada olduğuna, dikkatsizlik yüzünden bir çok kez üzüldüğüne delalet eder.

Rüyada Altın Yüzük Görmek

Rüyasında altın yüzük gören kişinin, hayallerine kavuşmak için çok fazla çalışacağına, imkansızı başaracağına, ve hayallerine kavuşup büyük miktarda paralar kazanacağına işarettir.