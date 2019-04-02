Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 02.04.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:54

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? İşte rüyada gözlük görmenin detayları...

Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir?

Rüyada gözlük görmek yardımcıya, kılavuza ve kendisiyle istişare edilen kimseye işarettir.

Kişinin rüyada gözlük görmesi, eğer bekâr ise evlenmesine işaret eder.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada gözlük görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri