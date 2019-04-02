Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir?

Rüyada gözlük görmek yardımcıya, kılavuza ve kendisiyle istişare edilen kimseye işarettir.
Kişinin rüyada gözlük görmesi, eğer bekâr ise evlenmesine işaret eder.
Rüyada gözlük görmek yardımcıya, kılavuza ve kendisiyle istişare edilen kimseye işarettir.
Kişinin rüyada gözlük görmesi, eğer bekâr ise evlenmesine işaret eder.
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