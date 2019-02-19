Rüyada gülsuyu görmek ne anlama gelir?

Rüyada gülsuyu görmek

Rüyada gülsuyu görmek Sağlık, güzellik ve şöhret ileyorumlanır. Bir kimse üzerine gülsuyu serptiği kimseye iyilik eder. Serptiği gülsuyunun kokusu duyulmuyorsa, iyilik ettiği kimse bu iyiliği takdir etmez.

Gülsuyu içtiğini gören ev halkı ve akrabası arasında övülür ve sevilir.

Yanında bir çok gülsuyu olup bunu bir takim kimselere dağıttığını görenin o yerde adı hayır ve cömertlikle anılır.

Rüyada gülsuyu şişesi görmek, hizmetçi veya hanımdır.