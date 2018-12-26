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  • 26.12.2018 12:11

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kirpik görmenin detayları...

Rüyada kirpik görmek ne anlama gelir?

Rüyada kirpik görmek

görmek, dini muhafaza etmeye isarettir. Bazen kirpik, mal, ilim ve çocuktan dolayi sevinmeye isarettir. Kirpiklerinin olmadigini gören kimse, dinini koruyamaz. Rüyada kirpiklerini yoldugunu gören kimseyi, dininden dolayi düsmani rezil eder. Rüyada kilpikierinin çok ve güzel oldugunu gören kimse, dindardir. Rüyada kirpiklerinin beyaz oldugunu gören kimsenin basina veya gözlerine ya da disine bir hastalik isabet eder.

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