Rüyada göz görmek ne anlama gelir?

Rüyada göz görmek

İnsanın iman nuruna, kalb gözüne, feraset ve sezgi gücüne, Göz ucuyla bakmak kin ve nefrete, Birçok gözü olmak dindar ve salih kul olmaya, Tek gözlü olduğunu görmek, meselelere tek yönden bakmaya, yalnız bir taraftan menfaat beklemeye; dinen zayıflamaya,, erkek kardeşi yahut çocuğu varsa birinin ölmesine yahut doğru sözlü, mümin bir kimseye, Gözlerini yitirmek yardım görmeye yahut çocuğun vefat etmesine yahut kendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmamaya, Şaşı göz üçkağıtçı ve yalancı insana, Güzel göz sevinç, neşe ve akllılığa, iman ve ilim aydınlığına, Çirkin göz kötü söz ve nazara, Kirpikleri yolunmuş göz dine zarar vermeye, Bir kirpiğinin yolunması, kendini rezil etmek isteyen düşmana, Sağ göz erkek, sol göz kız çocuğuna, Gözünü çıkardığını görmek bir çınanı deşmeye, bir iltihabı akıtmaya, Göz oymak uzun ömre, Göze perde inmesi üzüntü ve kedere, buna sabrederek erişilecek ecir ve mutlulğa, Gözkapakları malı koruyan her türlü tedbire ve onu gövenceye alan zekata, Gözkapakları sevinç ve mutluluk sebebi olan şeylere, Gözkapaklarının kenarı din ve imanı koruyan tedbir ve amellere, Gözde görülen çapak çocuğa, Gözün zayf görmesi haramlardan mümkün mertebe kaçınmaya, Gözleri yummak haramlardan kaçınıp, farz ibadetleri yerine getirmeye, Göz Ağrısı ve ondagözlenen hastalık ve çirkinlik din ve dünyalıktaki noksanlığa, gerçeklere gözlerini tıkayıp batıl şeylerle ilgilenmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Gözyaşı.)

Size zarar vermek isteyen bir kişi tarafından gözlemlenmektesiniz. Bu Rüya, birinin sevgilinizi elinizden almaya çalıştığı anlamına da gelir.

Rüyasında bir çift güzel göz gören kişi, büyük birisi tarafından korunuyor demektir. Kişinin kendine güveneceğine ve sıkıntılarını aşacağına işarettir. Çirkin göz ise sinsi düşmandır. Göz kapanır ise insan bir zarara uğrar. Göz Rüyalarına dikkat etmek gerekir.