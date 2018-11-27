Rüyada leylek görmek ne anlama gelir?

Rüyada leylek görmek

Bir yere giden kimsenin geri gelmesine, Ortaklığı ve toplu hareket etmeyi seven kimselere, Leylekleri havada dağınık vaziyette görmek yola çıkacak yahut yolda olan kimseler için hayra, diğerleri için sevindirici gelişmelere, Leylekleri kışın toplu halde görmek kışın çetin geçmesine delalet eder. Rüyada leylek görmek, yolculukla yorumlanır. Aynı zamanda leyleği gören için, evlenmeye veya çok dost kazanacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır. Uçan bir leylek gören çok güzel haber alır. Rüyasında leylek gören için bu Rüya , seyahat demektir. Aynı zamanda leylek görmek, evlilik veya çok iyi arkadaş edineceği demektir. Nazik, bilgili, sakin, dengeli, iyi niyetli, kültürlü, bilgin birisini işaret eder.

Rüyada leylek görmek, dindar, geleceği düşünen, sabırlı bir adamla tabir olunur. Bir leylek tuttuğunu veya kendisine hediye edildiğini gören, bu sıfatları taşıyan biri ile dost olur.

Bir leylek öldürdüğünü gören, eliyle büyük bir düşmanını ortadan yok eder.

Leyleğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı bir is yapar yahut iyi bir insandan hayır ve menfaat görür. Evinin damında bir leyleğin durduğunu görmek, iyi bir kimsenin evine misafir olacağına delalet eder. Cafer i Sadik a göre; rüyada leylek görmek, dört şekilde tabir olunur: Kurtuluş, çiftçi bir kişi, küçük zayıf bir bekçi, fakir garip kimse.

Bazılarına göre; rüyada leylek görmek esle tabir olunur. Bir leylek tutup evine götürdüğünü görmek, güzel, akilli bir kadınla evlenmeğe işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada leylek görmek, toplantı ve ortaklığı seven kimselere işarettir.

Rüyada leylek kuşlarının kisin bir yerde toplanmış görülmeleri, hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk ve sıkıcı olmasına işarettir.

Leylek kuşlarının dağınık olduklarını görse, bu rüya yolculuk yapmak isteyen veya yolculuk halinde bulunan kimse için, hayırdır. Bazen de leylek kuşunu görmek, misafirin yolculuktan gelmesine işarettir.Rüyada leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır.

Rüyasında bir leylek gören böyle biriyle tanışır. Uçan bir leylek gören çok hayırlı haber alır.Rüyada leylek görmek; mevki sahibi bir insan ile görüşmeye, güzel bir haber almaya, mir misafire işarettir.

Değerli bir insana verilecek davete işaret eder. Leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır. Uçan bir leylek gören çok güzel haber alır. Rüyasında leylek gören için bu rüya, seyahat demektir. Aynı zamanda leylek görmek, evlilik veya çok iyi arkadaş edineceği demektir. Rüyada leylek görmek; mevki sahibi bir insanla görüşmeye, güzel bir haber almaya, misafire işarettir.