Rüyada arı görmek ne anlama gelir?

Rüyada arı görmek​

Başarı, bereket, mutluluk, zenginlik, rızık, helal mal, iş, çalışmaya, kazanç ve ele geçecek para demektir. Yine rüyada Arı görmek, İş ve özel hayatınızda birçok başarıya imza atacağınızın habercisidir. Yine Rüyada arı, ailenizle mutlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Rüyada arı, paradır. Rüyada ari görmek rizkla yorumlanir. Kendisini bir arinin soktugunu görmek, kazancini kiskanan kimselerin bulunduguna ve kendisine göz koyduklarina isarettir.

Bir baska rivayete görede: Bal arisi görmek, güler yüzlü çaliskan, kazanci yerinde hayirli bir adamla tabir olunur. Bir rivayete göre bal arisi kazançla bereketle;

Rüyada arı sokması

Arı sokması bolluğa işarettir. Yine Eğer arı soktuysa, bir arkadaşınız sizi hayal kırıklığına uğratacak anlamına gelir. Yine üyada arının soktuğunu görmek, zahmetle kazanılacak helâl mal ve kazanca işarettir.

Rüyada arı yakalamak

Rüyada Arı yakalamak, isteklerinizin gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada arı öldürmek

Rüyada arı öldürmek, beklenmeyen bir habere işaret eder. Rüyada balarısını öldürmek maldan zararla yorumlanır. Yine Rüyada Arıyı öldürmek düşmanı kahretmeye işaret eder. arı öldürmek, beklenmeyen bir haberdir.

Rüyada arı topluluğu görmek: Rüyada arı topluluğu görmek bir sırrın açıklanmasına da işaret eder.

Rüyada çiçek üzerinde arı görmek: Çiçekler üzerinde arı ise yakın bir dostun habersiz ziyareti ile yorumlanır.

Rüyada tek arı görmek: Rüyada tek arı görmek, bilgin, insanlara hayrı çok olan bir kimse ile tabir edilir.

Rüyada birçok arı görmek: Birçok bal arısı görmek, bulmak yada almak nimet ve ganimettir.

Arı beyi salih bir insanla, Birçok arı beyine sahip olmak eğer ehilse valilikle yorumlanır.

Rüyada arının başa ya da ele konması yöneticiliğe, Arı görmek çiftçi için ucuzluk ve bolluğa, diğerleri için düşmanlığa, Arılar asker, arıbeyi ise onların komutanına, Balmumu terzi, saraç ve zanaat erbabı için hayırlı kazanca, diğer insanlar için hastalığa, ; devlet adamı için faydalı mülk ve hayırlı tebaya,

Arıları toplu halde bir yerleşim alanına girer halde görmek oraya zararı olacak askerlere; arıların bir düzen içinde şehre girmesi şehir biliniyorsa düzenin avdet etmesine, bilinmiyorsa Müslüman askerlerin bir şehri fethetmesine, Arıların kendi aralarındaki geçimleri insanların geçimine işaret eder.

Rüyada Eşekarısı görmek: Güçlü bir adama, eşek arasının bir kimseye sokması kötü bir kadın yüzünden üzüntüye düşmeye, eşekarısı tutmak ya da öldürmek hayırlı işe, eşekarılarının bir yere girmesi düşman istilasına, onları kovalamak tecavüzden emin olmaya delalet eder.

Rüyada arı almak

Rüyasinda birçok bal arisi buldugunu yahut aldigini gören, nimet ve ganimete erer.

Rüyada bal arısı görmek

Kirmani ye göre; rüyasinda bal arisi bilim adami, ve bir rivayete göre de, herkese menfaati dokunan ve ticaretle ugrasan adamlara delalet eder. Arinin kendisini soktugunu gören zahmetle helal mal kazanir. Bal arisini öldürdügünü gören malindan zarara ugrar.

Ebu Sait El Vaiz e göre; ari kovanindan bir sey çikardigini gören, ev halki ve tanidiklarina zulüm eder. Kovandan bir sey çikardigi sirada arilar üzerine toplandigi halde ona eziyet vermedikleri ve onu sokmadiklarini gören, akrabalarinin aleyhinde toplanmasina ve fakat tecavüzleri olmayacagina, eger toplanan arilar kendisini sokarsa aleyhindeki kiyamdan zarar görecegine, arilarin hücumundan dolayi öldügünü görmek o memleketten çikip gidecegine isarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada bal arisini görmek, onu besleyen kimse için korku ile beraber bolluga ve zenginlige isaret eder. Çiftçiler için rüyada bal arisi görmek, hayir, ucuzluk ve bolluga isaret eder.

Çiftçi olmayanlar için ari görmek, düsmanliga isaret eder. Rüyada görülen sari ari, harp edici bir düsman. Bazan sari ari, mimar ve mühendise, yol kesiciye, kazanci haram olan kimseye, degisik usulle çalgi çalmaya delalet eder.

Bazan onu görmek zehirli seyleri yemeye ve içmeye delalet eder Rüyada sari ariyi görmek, kavga ve mücadele eden, küfreden, korkunç, harpte sebatli ve akilsiz bir adamdir. Bir kimse rüyada bir köye veya bir sehire ya da bir mahalleye sari arilarin girdigini görse, o köy veya o sehire heybetli, pratik ve secaatli askerlerin girmesine ve açikça halk ile muharebe etmelerine delalet eder.

Bazilari da sari ari, kovucu kan döken kimselere, bazilari ise arilarin hepsi hayra delildir, bir kisim tabirciler, arilar merhametsiz ve sefkatsiz kimselerdir, dediler. San ari kötü bir kimsedir. Sari arinin sokmasi, rezil kimselerin sözü ile halka eziyet vermektir, dediler. Bir kimse rüyada birtakim sari arilarla ugrastigini görse, kiymeti olmayan alçak, asilsiz ve halkin sefilleri ile ugrasir.

Rüyada Arı, Bereket, başarı ve mutluluğun habercisidir. İş ve özel hayatınızda birçok başarıya imza atacaksınız. Sevimli çocuklarınız ve eşinizle mutlu bir hayat sizi bekliyor. Eğer arı soktuysa, bu bir arkadaşınız tarafından hayal kırıklığına uğrayacağınız anlamına gelir.

Rüyada arı kovanı görmek

Rüyada Arı kovanı kişinin eşiyle tabir edilir. Arı kovanı edinmek insan için verimli işe ve yardımcıya işarettir.

Kovandaki bal kadının malı, arılar ise ondan olan çocuklardır. Arı kovanındaki peteklerin tamamını çıkarmak insanlara zulmetmeye, arılara yiyecek kadar bal bırakıp geri kalanını almak adaletli iş görmeye; Sarı arı görmek zehirli şeyleri yemeye, mimar ve mühendise işarettir. Rüyada Kovanla arı ise zenginliktir. Rüyasinda bir ari kovaninin başında bulundugunu ve arilarin kovana girip çiktiklarini görmek geçim sıkıntısı çekmeyecegine, rizkinin bol olduguna delalet eder.