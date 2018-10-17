Rüyada kaza geçirmek ne anlama gelir?

Rüyada kaza geçirmek

Rüyada kan çıkmadığı taktirde kaza iyiye yorulur. Kaza yaşamda iyi değişiklik demektir. Başına bir kaza geldiğini gören insanların hayatı için ve daha isabetli kararlar verir. Rüyada kaza geçirmek, başınızda birtakım uğursuzlukların döndüğünün işaretidir. Böyle bir Rüya gördükten sonra bir süre seyahate çıkmayın.

Rüyada hafif bir kaza geçirdiğinizi ve yaranizi bir eczanede sardığınızı görmek, yüzünüze başka, arkanızdan başka davranin iki yüzlü bir dostunuz tarafından ihanet göreceğinize, fakat bunu size bağlı bulunan bir başka arkadasınız önüne geçerek bu yarayi kapatacağına işarettir.

Rüyada kan çıkmaması koşuluyla her kaza iyi sayılır. Kaza, olumlu değişiklik, yenilik olarak alınır. Başına bir kaza geldiğini gören insanların hayatı değişir. Olgunlaşır ve kendi yaşantısı hakkında daha iyi kararlar verebilir.