Rüyada kan görmek ne anlama gelir?

Damardan kan akması

Zengin için mal noksanlığına, yoksul için eline mal geçmesine

Dişlerden kan çıkması akraba yüzünden üzüntü ve kedere döşmeye

Burundan az kan akması üzüntü ve kederden kurtulmaya, çok kan akması mal noksanlığına,

Vücuttaki bir yaradan çıkan,elbise ve bedeni lekeleyen kan haram kazanca; zarar, hasar ve kedere; elbise ve bedeni lekelemeyen kan haram ve şüpheli şeylerden korunmaya, kılıç, mızrak vb. darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından çıkan kan sıhhat ve afiyete, yolcu ise salimeneve dönmeye, Kan içmek haram mala, kan birikmiş bir yere düşmek şüpheli kazanç sağlamaya, Kanın cilt ve deriden acı hissetmeden akması sıhhat ve esenliğe,

Hayız kanı genç kız için kocaya, Hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilen kadın için hastalığa,

Arkadan kan çıkması günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyi lekeler ise haram kazancın elden çıkmasına, Yara olmadığı halde vücuttan kan çıkması memur için rüşvet almaya, halktan biri için zarara uğramaya delalet eder.

Rüyada kan görülmesi, savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır. Hayal kırıklığına uğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir. Arkadaşlarınıza dikkat edin demektir. Kan aldırmak dinlenmeniz gerektiğine yorumlanır.

Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacaksınız. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var.

Rüyada kan görülürse yorum yapılmaz. Önemsizdir.

Rüyada kan görmek, haram malla yorumlanir. Rüyasında birinin bir yerinin kana bulastigini görmek, mal sahibi olacagina delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi gömlegine baskasinin kaninin bulastigini görmesi, o kimsenin arkasindan ona ait konusmalar geçtigine isarettir.

Gömleginin hayvan kaniyla lekelendigini görmek, bir hirsiz tarafindan kendisine yalan bir söz söylendigine; kendi gömlegi onu alip yirtan bir vahsi hayvanin kaniyla lekelenmis ise, kendisine düsman tarafindan bir söz söylendigine; gömlegine eti yenilen bir hayvan kani bulasmis ise, ona se refli ve zengin biri tarafindan yalan bir söz söylenmis olmasina ve bu yalanlardan sonra, kendisinin haram bir mala sahip olacagina delalet t eder.

Seyyit Süleyman Hüseyni ye göre; kanin rüyada insan vücudunun herhangi bir yerinden akmasi, sagliga ve selamete isaret tir. Bazi yorumculara göre de, vücudun herhangi bir yerinden kan çikmasi veya yara oldugunu görmek, saglik ve zenginlige delildir.

Abddülgani Nablusi ye göre: herhangi bir sebep olmadigi hal de, vücudunun bir yerinden kan aktigini gören, zengin ise kanin miktari kadar para veya mali eksilir, fakir ise o kadar para veya mal sahibi olur.

Ibn i Kesir'e göre; rüyada görülen kan, sahibinin hayatina, yasantisina. kuvvet ve kudretine, mal varligina, giydigi elbiselere ve bu gibi hayatinda yasamasina yardimci olan seylere delalet eder.

Kanin vücuttan çiktigini görmek ugursuzluktur bu sebeple vücuttan sebepsiz olarak kan akmasi sikinti ve üzüntüden kurtul mak demektir. Ibn i Sirin e göre; vücuttan çok fazla akan kan. ana, baba, ço cuk veya arkadas tarafindan gelen menfaatlerin kesilmesine, ya hut malinin bir kisminin elinden çikacagina, elbiselerinden bir kisminin satilmasina, veya sevdiklerinin birisinden ayrilacagina isarettir.

Rüyada kendi kanini içtigini görmek

Bu kimsenin büyük bir sikinti ve kedere kapilacagina, veya borcunu baska birisinden borç alarak, ödeyecegine delalet eder.

Rüyada kadinlarin adet kanini görmek, genç kizlar için kocaya, hamile kadinlar için düsük yapmaya, yasli kadinlar için hastaliga delalet eder.

Rüyasinda arka küreklerinden kan aktigini görmek, günahlarindan kurtulduguna, bu kanin vücuduna bulastigini gör mek, haram mallarinin elinden çikmasina isarettir.

Cafer i Sadik a göre; insan kani, mal ve para ile de tabir edilir, bu yüzden kendi vücudundan kan çiktigini görmek, çikan kan kadar malinin veya parasinin elinden çikacagina delildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen kan, haram mala yahut Rüya sahibinin isledigi günaha, yahut kendisiyle günah kazanilacak bir fiile isarettir. Bundan dolayi kana bulandigini gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.

Eger rüyada kendi gömleginde bilmedigi yerden gelmis bir kan oldugunu görse, o kimse üzerine yalan bir söz söylenir. Gömleginin kedi kaniyla bulandigini gören kimseye bir hirsiz tarafindan yalan bir söz söylenir. Eger kendi gömlegini aslan ve yirtici bir hayvan kaniyla bulastigini görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Eger gömlegini koç kaniyla bulastigini görse, ona serefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanin nispetince haram mala nail olur. Kanin, rüyada cilt ve deriden akmasi sihhat ve selamettir. Bazi tabirciler, bir kimse vücudundan kan çiktigini ve yara oldugunu görse, o kimseye beden sagligi ve çok mal gelir.

Eger kaybolmussa sag olarak döner, hayir ve sevince nail olur. Insan kani içtigini gören kimse mal ve menfaata nail olur ve bütün fitne ve belalardan kurtulusa erer, Bazi tabirciler, insan kani içtigini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçinir ve çirkin islerden kurtulur, dediler.

Kan kuyusuna düstügünü gören kimse

Kana yahut haram mala müptela olur, denilmistir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana isarettir. Herhangi bir kasit olmadan, kan aldirmaksizin ve yara olmaksizin vücudundan kan aktigini gören kimse zengin ise kanin aktigi kadar mali elinden çikar. eger fakir ise o miktarca eline mal geçer.

Bir kimse rüyada kan çukuruna düstügünü görse, onu heyecana ve izdiraba atacak bir kana isarettir. Rüyada görülen burun kani çok akici ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eger kan kati olursa düsük yapilan erkek çocuga isarettir.

Rüyada burnunun kanadigini ve burnunun kaninin kendisine fayda verecegini düsünüyorsa, o kimseye amirinden hayir isabet eder. Eger kanin ona zarar verecegi düsüncesi varsa. o kimse amirinden bir söz erisir. Eger burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eger kanin çikmasindan sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanin çikmasindan sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kani elbisesine bulassa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eger burnunun kani hiçbir seye bulasmasa günahtan kurtulur. Eger yol üzerine damladigini görse, o kimse malinin zekatini verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder. Burnunun kanadigini gören kimse günahtan çikar.

Bazilari, burnunun kanadigini gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Bazilari da burun kani, kisiye reis tarafindan gelecek kandir. Bir kisim tabirciler ise. burun kam, hatira gelmedik bir yerden üzüntü ve sikintidir, dediler.

Rüyayi gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlik hissetse bu halde zekat yahut elbise veya söhrete isarettir. Kan sahibinin hayatina, kuvvet ve malina ve onu teminati altinda bulunduran yardimciya yahut elbise vs. gibi seylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandigi seylere isarettir.

Bazen, haddinden fazla çikan kan, rüya sahibinin yardimcisi bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafindan gelen menfaatin kesilmesine isarettir. Bir kimse rüyada kendi kanini içse, o kimseye üzüntü, keder ve mesakkat isabet eder.

Adet kani, bekar kiz için kocaya, gebe kadin için düsük yapmaya, hayizdan kesilmis kadin için de hastaliga isarettir. Arkasindan kan çiktigini gören kimse günahtan çikar. Eger kan kendisine bulassa ondan haram mal çikar, insan kani ev halkinin. ev sahibinin az harcamalarina. Bazen de bu rüya. arkada olan hastaliga isarettir.

Çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve mutsuz olacaksınız. Garip ve esrarengiz arkadaşlardan uzak durun. Sağlığınıza dikkat edin.

Rüyada vücudunuzda yara olmadığı halde kan görmek; zarara uğramaya, rüşvet almaya ve rüşvet teklif etmeye, kanın yaralardan aktığını görmek; üzülmeye, kan içmek; haram mala ve haksız yere kan döküleceğine, ağzınızdan kan geldiğini görmek; iftaira atacağınıza ve yalan söyleyerek birini kandıracağınıza, damarlarınızdan kan aktığını görmek; zengin iseniz fakir düşeceğinize, fakir iseniz zengin olacağınıza, erkeklik organından kan geldiğini görmek; evli iseniz eşinizin çocuğunu kaybedeceğine, bekar iseniz bir zarara uğrayacağınıza, makattan kan geldiğini görmek; sağlığınızın bozulacağına ve kederleneceğinize, bir yerde birikmiş kan görmek; görülen yerde haksızlıklar olacağına, kan gölü veya çeşmeden kan akığını görmek; görülen yerde kan döküleceğine, burnunuzun kanadığını görmek; üzüntülerinizin sona ereceğine, burnunuz çok fazla kanarsa zarara uğrayacağınıza işarettir.