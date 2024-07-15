MUHTELİF SPOR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF SPOR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/898842
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 20 34255 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124535182 - 2124535176
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|MUHTELİF SPOR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|87 KALEM (440 ADET FUTBOL EŞOFMAN TAKIMI, 60 ADET FUTBOL MAÇ TOPU 5 NUMARA, 50 ELEKTRİKLİ TOP POMPASI VB.) MUHTELİF SPOR MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlanıldığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde ürünler teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|SÖZLEŞME İMZALANDIĞI GÜN İŞE BAŞLANACAKTIR.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|06.08.2024 - 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İŞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
|Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
|
. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması "Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler içinden teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder." A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir." "Aşağıdaki tabloda yer almayan iş kalemleri Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilmeyecektir. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Aşağıdaki tabloda yer alan iş kalemleri üzerinden 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. SIRA NO; POZ NO; MAL ALIMANA İLİŞKİN KONULAR PUAN; 1 1 FUTBOL EŞOFMAN TAKIMI 2 2 2 FUTBOL YAĞMURLUK 2 3 3 ANTRENMAN YELEĞİ 2 4 4 FUTBOL FORMA TAKIMI 2 5 5 FUTBOL ANTRENMAN ŞORTU 2 6 8 FUTBOL ANTRENMAN TOPU 2 7 9 FUTBOL TOPU-1 2 8 13 SAĞLIK ÇANTASI 2 9 14 ELEKTRİKLİ TOP POMPASI 2 10 32 TATAMİ 2 11 34 MAÇ TİŞÖRTÜ 1 12 35 MAÇ ŞORTU 1 13 36 ANTRENMAN TİŞÖRTÜ 1 14 39 ANTRENÖR TİŞÖRTÜ 1 15 46 VOLEYBOL FORMA TAKIMI 2 16 47 VOLEYBOL DİREK TAKIMI 2 17 49 BASKETBOL TOPU -1 2 18 51 BASKETBOL TOPU -3 2 19 52 BASKETBOL TOPU -4 2 20 62 YÜZME BONESİ 1 21 63 TENİS ANTRENMAN TOPU 72'Lİ 1 22 72 TAEKWONDO CAMLI KASK 2 23 75 OK PİNİ - 1 2 24 73 TAEKWONDO RAKET 1 25 78 HEDEF KAĞIDI - 1 2 26 79 HEDEF KAĞIDI - 2 2 27 84 MASA TENİSİ MASASI 2 28 85 MASA TENİSİ FİLESİ TAKIMI 1 29 86 MASA TENİSİ RAKETİ 1 30 87 MASA TENİSİ TOPU 1 Toplam; 50 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 - %110 dahil ) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan (A3 = A2 + A1) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02060003
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