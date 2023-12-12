T.C.

Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2022/83

Ankara İli Kalecik İlçesi Mahmutlar Mahallesi Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kayadibi Mevkiinde bulunan 222 ada 8 parsel ile 222 ada 7 parsele komşu olan tapuya kayıtlı olmayan 10998,26 m² taşınmaz, Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kanlı tarla Mevkiinde bulunan 222 ada 3 parsel ile 222 ada 2 parsele komşu olan tapuya kayıtlı olmayan 11750,83 m² taşınmaz, Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kayadibi Mevkiinde bulunan 222 ada 10parsele komşu olan tapuya kayıtlı olmayan 13284,83 m² taşınmaz, Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kayadibi Mevkiinde bulunan 222 ada 12 parsel ile 223 ada 2 parsele komşu olan tapuya kayıtlı olmayan 3629,40 m² taşınmaz, Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Mahallesi Bozkır Mevkiinde bulunan 168 ada 1 parsele komşu olan tapuya kayıtlı olmayan 43950,67 m² taşınmaz, Ankara ili Kalecik ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kayadibi Mevkiinde bulunan 164 ada 1 parsel ile 164 ada 2 parsele komşu olan tapuya kayıtlı olmayan 37501,37 m² taşınmaz hakkında davacı SEYİT IRMAK tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.