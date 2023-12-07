AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/712 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi
ADA NO : 121
PARSEL NO : 32
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kadir ÇALIŞKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/712 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01945773
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