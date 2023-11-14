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MENEMEN VERGİ DAİRESİNDEN

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:14
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:14

MENEMEN VERGİ DAİRESİNDEN

İlan No: 20231101-TKP-090549 NOLU ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Menemen Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Menemen Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 08/11/2023
RAMAZAN YILDIRIM

Vergi Dairesi Müdürü
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
2200964023 55984063268 ŞİLAN ÇAKAR MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR 201705201705 0015 3080 2023090666ZdL0000015 2023090614ZdV0000168 4.335.208,62 4.335.208,62
2200964023 55984063268 ŞİLAN ÇAKAR MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR 201707201707 0015 3080 2023090666ZdL0000015 2023090614ZdV0000165 2.235.850,30 2.235.850,30
2200964023 55984063268 ŞİLAN ÇAKAR MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR 201704201704 0015 3080 2023090666ZdL0000015 2023090614ZdV0000170 2.034.029,52 2.034.029,52
2200964023 55984063268 ŞİLAN ÇAKAR MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR 201705201705 0015 0015 2023090666ZdL0000015 2023090614ZdV0000168 1.445.069,54 1.445.069,54
2200964023 55984063268 ŞİLAN ÇAKAR MAVİŞEHİR MAH. 2041/2 SK. ELIT RESIDENCES No:3 No:1 KARŞIYAKA İZMİR 201705201705 0015 1084 2023090666ZdL0000015 2023090614ZdV0000168 1.388.711,83 1.388.711,83

Basın No: ILN01929245

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