ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/455 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Aliören Mevkii, 6208 Ada, 3 Parselde yer alan Altınkum Mahallesi 200 Sokak No:8 Çeşme/İzmir açık adresli taşınmazın bütüncül özellikleri olan otel işletmesi olarak işletilebilir taşınmaz olduğu görülmüştür. Çeşme ilçesinin eski otellerinden olan Familia Otel 1990'lı yıllardan beri turizm hizmeti vermektedir. Çeşme'nin tercih edilen bölgelerinden, ilçenin idari olarak batı bölgesinde bulunan Çiftlik Mahallesinde denize sıfır konumda yer alan otel yerleşim merkezine yaklaşık 600 metre, Çeşme İlçe merkezine ise 5 km mesafededir. Servis aldığı yol toplu taşıma güzergahında olduğundan ulaşımı kolaydır. 3 yıldızlı oteldir. Konumuz otel bünyesinde 5 blok halinde otel binası ile villa tarzında yapılmış 14 adet 2 katlı binada yaz sezonunda konaklama hizmeti verilmektedir. Toplam 251 odada hizmet veren tesisin uygun yerlerinde restoran, amfi tiyatro, açık yüzme havuzu, deniz kıyısında ise plaj hizmeti için gerekli bölümlemeler yapılmıştır. Otele ait A, B, C blokları parselin batı kısmında bulunmakta olup B+Z+2NK = 4 Kat, D ve E blokları parselin güney kısmında bulunmakta olup B+Z+3NK - 5 Kattan, oluşmaktadır. B blok bodrum katında kapalı yüzme havuzu, jakuzi, buhar odası, doktor odası, spor odası, duş, tuvalet, Türk hamamı, sauna ile soyunma odaları bulunmaktadır. A ve C blokta, bodrum katta personel yatak odaları, yemekhane bölümleri bulunmaktadır. A,B,C,D,E Blokların zemin katlarında 24 m2 kullanım alanlı, odaların önünde bahçeye açılan teras bulunmakta, yer döşemeleri halı kaplı standart odalar bulunmaktadır. Diğer bütün odalar standart oda olarak düzenlenmiştir. Ancak tesis içinde 5 adet olan 40 m2 kullanım alanlı süit odalar da bulunmaktadır. E ve D bloklarda; bodrum katlarda kazan dairesi, çamaşırhane, muhtelif depolar, D blok zemin katta; idare büroları ve resepsiyon, E blok zemin katta; 8 adet dükkandan ibaret çarşı, lobi bulunmaktadır. Zeminler mermer kaplamalıdır. D ve E blok birinci ve ikinci katta; yemek ve toplantı salonu olarak kullanılan, restoran ve mutfak bulunmaktadır. Deniz kenarında parselin kuzey kısmında bulunan B+Z+1NK = 3 katlı betonarme bina restoran ve oyun salonu olarak kullanılmakta olup toplamda 1.905,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Bodrum kat depo olarak kullanılmaktadır. Otel alanının ortasında etrafı traverten mermer kaplı oturma gurupları bulunan kaydıraklı havuz mevcuttur. Üst kat animasyon ve toplantı salonu olarak kullanılmaktadır. Restoranın alt kısmında denize bakan, taş duvarlı 275 m2 büyüklüğünde disko olarak kullanılan kısım vardır. Otelde parselin doğu kısmında bulunan 2 katlı, betonarme karkas olarak yapılmış olan 14 adet müstakil nitelikte bina mevcuttur. Her bir dubleks yaklaşık 70 m2 brüt alana sahiptir. Peyzajı yapılı olup yaklaşık 400 m2 açık havuzu bulunmaktadır. Bunlar haricinde parselin batı kenarında açık yüzme havuzu, tenis kortu ve basketbol sahası parsel dışında kaldığından değerlemeye dahil edilmemiştir. (Tespitler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Altmkum Mahallesi 200 Sokak No:8 Posta Kodu 35930 Çeşme/ İzmir Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 17.190,00 m2

İmar Durumu: İzmirII No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 02.07.2021 tarih ve 1237 sayılı kararı ile sit kararları yeniden belirlenmiş ve tescil kararı 27.08.2021 tarih ve 1618497 sayılı Bakanlık makamı Olur'u onanmış ve 29.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup söz konusu taşınmaz Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kalmaktadır. "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" 5/a Maddesi gereği her ölçekteki planların uygulaması durdurulduğundan İmar Durumu Bilgisi verilememektedir. Söz konusu taşınmazı kapsayan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte l/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmaları yapılmaktadır. (Çeşme Belediye Başkanlığının 18/08/2022 tarih ve E-97225617-0000-42403 sayılı cevabi yazısından alınmıştır.)

Kıymeti : 235.897.888,00-TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:10

