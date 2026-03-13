The Guardian'nın haberine göre, Ramazan Bayramı'nda dengeli ve ölçülü beslenmenin, hem mide sağlığını korumak hem de bayramı rahat geçirmek için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Peki bayramda nasıl beslenmeli? İşte uzman görüşleri…
BAYRAM SOFRALARINDA AŞIRIYA KAÇMAYIN
Uzmanlar, Ramazan Bayramı sırasında sofralarda yer alan kızartmalar, hamur işleri ve şekerli içeceklerin cazip olduğunu ancak oruç sonrası dönemde bu yiyeceklerin dikkatli tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bir ay süren orucun ardından sindirim sisteminin hassaslaştığını belirten uzmanlar, ağır ve yağlı yiyeceklere ani geçişin şişkinlik, mide ekşimesi, yorgunluk ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
"SİNDİRİM SİSTEMİ YARI DİNLENMİŞ DURUMDA"
Klinik Beslenme Uzmanı Odukoya Fiyintoluwa, Ramazan boyunca vücudun metabolik açıdan bazı uyum süreçlerinden geçtiğini ve normal beslenme düzenine dönüşte temkinli olunması gerektiğini ifade etti.
Uzun süren orucun ardından sindirim sisteminin adeta yarı dinlenmiş bir halde olduğunu söyleyen Fiyintoluwa, doğrudan ağır ve yağlı yemeklere yönelmenin sindirim sistemini zorlayabileceğini dile getirdi.
Uzman isim, özellikle kızartılmış yiyeceklerin mideyi rahatsız edebileceğini belirterek bu tür gıdaların şişkinlik, mide yanması ve sindirimin yavaşlamasına neden olabileceğini kaydetti.Oruç döneminde safra ve sindirim enzimi üretiminin de daha düşük seviyede olduğunu hatırlatan Fiyintoluwa, bu nedenle özellikle sabah saatlerinde yağlı yiyeceklerin sindiriminin daha zor olduğunu vurguladı.
ŞEKERLİ YİYECEKLER KAN ŞEKERİNİ DENGESİZLEŞTİREBİLİR
Bir diğer Klinik Beslenme Uzmanı Ibude Jayne ise bayramda işlenmiş ve şeker oranı yüksek yiyeceklerin fazla tüketilmesinin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.Uzun süren kısıtlı beslenmenin ardından vücudun daha hassas hale geldiğini ifade eden Jayne, aşırı şeker tüketiminin yorgunluk, şişkinlik ve ani enerji düşüşlerine neden olabileceğini söyledi.
Jayne, özellikle gazlı içecekler, beyaz un içeren atıştırmalıklar ve yüksek oranda işlenmiş gıdaların ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirterek bu ürünlerin fazla miktarda tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.
DAHA SAĞLIKLI BAYRAM İKRAMLARI MÜMKÜN
Uzmanlara göre bayram sofralarında daha hafif ve dengeli alternatifler tercih etmek mümkün. Jayne, taze meyve tabaklarının iyi bir seçenek olduğunu belirterek karpuz, hurma ve ananas gibi meyvelerin hem ferahlatıcı hem de sindirim açısından daha rahat olduğunu söyledi.
Ayrıca kızartma yerine ızgara etler, fırında hazırlanmış hamur işleri veya kavrulmuş kuruyemişlerin tercih edilmesi öneriliyor. Gazlı içecekler yerine ise ev yapımı doğal içeceklerin daha sağlıklı bir alternatif olabileceği ifade ediliyor.
PORSİYON KONTROLÜ VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ
Odukoya Fiyintoluwa, bayram ziyaretlerinde sıkça görülen aşırı yemek tüketimine karşı da uyarıda bulundu. Bir ay boyunca disiplinli bir beslenme düzeninin ardından bir anda fazla yemek yemenin mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten uzman, yemeklere meyve veya yoğurt gibi hafif seçeneklerle başlanmasını tavsiye etti.
Yemeklerin yavaş yenmesi, iyi çiğnenmesi ve porsiyonların küçük tutulması gerektiğini belirten uzmanlar, gün boyunca yeterli su tüketiminin de sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olacağını vurguladı.
"BAYRAM SADECE YEMEK DEĞİLDİR"
Beslenme uzmanları, bayramın sadece yemek tüketimiyle sınırlı olmadığını hatırlatarak kutlamaların aynı zamanda birliktelik, paylaşım ve şükran anlamı taşıdığını belirtiyor. Uzmanlar, bayramın keyfini çıkarırken sağlıklı ve dengeli beslenmenin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.