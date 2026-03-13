Şeker oranı yüksek yiyeceklerin fazla tüketiminin yorgunluk, şişkinlik ve ani enerji düşüşlerine neden olabilir.

ŞEKERLİ YİYECEKLER KAN ŞEKERİNİ DENGESİZLEŞTİREBİLİR

Bir diğer Klinik Beslenme Uzmanı Ibude Jayne ise bayramda işlenmiş ve şeker oranı yüksek yiyeceklerin fazla tüketilmesinin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.Uzun süren kısıtlı beslenmenin ardından vücudun daha hassas hale geldiğini ifade eden Jayne, aşırı şeker tüketiminin yorgunluk, şişkinlik ve ani enerji düşüşlerine neden olabileceğini söyledi.

Jayne, özellikle gazlı içecekler, beyaz un içeren atıştırmalıklar ve yüksek oranda işlenmiş gıdaların ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirterek bu ürünlerin fazla miktarda tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.