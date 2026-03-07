Tarihte "Tıbbın Babası" olarak anılan İbn-i Sina ise yüzyıllar önce kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde, sindirim sistemini desteklemek için doğal bitki karışımlarına yer veriyor. İşte kabızlığa iyi gelen o reçete…
RAMAZANDA KABIZLIK SORUNUNA DİKKAT
Tarihte "Tıbbın Babası" olarak anılan İbn-i Sina, doğal bitkilerle hazırlanan karışımların sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olabileceğini yüzyıllar önce dile getirmişti.
Bitkisel içeriklerle hazırlanan bu karışım genellikle lif bakımından zengin ve sindirimi destekleyen bitkilerden oluşuyor. Rezene, kimyon, zencefil, sinameki ve hurmagibi doğal bileşenlerin bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı oluyor.
KARIŞIM NASIL TÜKETİLİYOR?
Bu tür bitkisel karışımların kullanımı sırasında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:
-Karışım genellikle sıcak suyla demlenerek hazırlanıyor ve sahurdan önce ya da iftardan sonra tüketiliyor.
-Düzenli kullanım, bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olabilir.
-Ancak aşırı tüketim bazı kişilerde istenmeyen etkiler oluşturabileceği için önerilen miktarın üzerine çıkılmaması gerekiyor.
Sağlıklı bir sindirim için lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesi ve yeterli miktarda su içilmesi de büyük önem taşıyor. Tam tahıllar, kuru meyveler, sebze ve meyveler bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunabiliyor.
RAMAZANDA BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI
Sahurda lifli gıdalar tercih edin: Yulaf, tam buğday ekmeği ve sebzeler sindirimi destekler.
Yeterli su tüketin: İftar ve sahur arasında düzenli su içmek bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.
Hareketli olun:Hafif yürüyüşler ve egzersiz sindirim sisteminin daha aktif çalışmasına yardımcı olur.
Ağır ve yağlı yiyecekleri sınırlayın: Bu tür besinler sindirimi zorlaştırabilir.
(Fotoğraflar: Takvim foto arşiv, Harvard Health ve yapay zekadan derlenmiştir.)