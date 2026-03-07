KARIŞIM NASIL TÜKETİLİYOR? Bu tür bitkisel karışımların kullanımı sırasında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor: -Karışım genellikle sıcak suyla demlenerek hazırlanıyor ve sahurdan önce ya da iftardan sonra tüketiliyor.

-Düzenli kullanım, bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olabilir. -Ancak aşırı tüketim bazı kişilerde istenmeyen etkiler oluşturabileceği için önerilen miktarın üzerine çıkılmaması gerekiyor. Sağlıklı bir sindirim için lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesi ve yeterli miktarda su içilmesi de büyük önem taşıyor. Tam tahıllar, kuru meyveler, sebze ve meyveler bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunabiliyor.

RAMAZANDA BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI Sahurda lifli gıdalar tercih edin: Yulaf, tam buğday ekmeği ve sebzeler sindirimi destekler. Yeterli su tüketin: İftar ve sahur arasında düzenli su içmek bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.