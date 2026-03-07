Ramazan ayının aynı miladi yıl içinde iki kez başlaması daha önce 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında yaşandı.

Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün erken gelmesi nedeniyle bu durum 32-33 yılda bir tekrar ediyor.

Ramazan ayı 2030 yılında miladi takvimde iki kez başlayacak, ilk kez 5 Ocak'ta ikinci kez ise 26 Aralık'ta başlayacak.

2030 yılı, Ramazan ayının miladi takvimde iki kez başlayacağı nadir yıllardan biri olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan ayı 5 Ocak 2030'da başlayıp aynı yıl içinde sona erecek. Yılın son günlerine gelindiğinde ise Ramazan bu kez 26 Aralık'ta yeniden başlayacak ve ibadet ayı 2031'de tamamlanacak.

Böylece miladi takvim açısından bakıldığında 2030 yılında 30 gün yılın başında, 6 gün de yılın sonunda olmak üzere toplam 36 gün oruç tutulmuş olacak.

Aynı yılın sonunda ise Ramazan ayı yeniden başlayacak. İkinci başlangıç 26 Aralık 2030 tarihinde olacak ve bu Ramazan'ın ilk 6 günü yine 2030 yılı içinde idrak edilecek.

Hesaplamalara göre Ramazan ayı 2030 yılında ilk olarak 5 Ocak'ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Bu Ramazan aynı yıl içinde sona erecek.

2030 yılında toplam 36 gün oruç tutulacak.

"32-33 YILDA BİR TEKRAR EDEN BİR DÖNGÜ"

Hümeyra Nur İşlek, bu durumun hicri takvimin yapısından kaynaklandığını belirtti. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10–11 gün daha erken geldiğini ifade eden İşlek, bu nedenle Ramazan ayının zaman içinde tüm mevsimleri dolaştığını söyledi.

İşlek, "Bu sebeple yaklaşık 32–33 yılda bir Ramazan ayı miladi takvimde aynı yıl içinde iki kez başlayabiliyor. 2030 yılında da bu durum yaşanacak. Yılın başında 30 gün, yılın sonunda ise 6 gün olmak üzere toplam 36 gün oruç tutulacak." dedi.