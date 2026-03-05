Diş ve ağız sağlığı genel sağlık açısından büyük önem taşıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç, Türkiye'de yeterince ciddiye alınmadığını söylüyor. Ramazan ayında uzun süren açlık döneminde tükürük akışının azalmasıyla birlikte ağız içinin mikroorganizmalar için uygun bir ortama dönüştüğünü belirten Meriç, özellikle sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini vurguluyor.

Sahur sonrası fırçalanmayan dişler bakteriler için adeta bir ʺüreme kampınaʺ dönüşüyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

📌 PROF. DR. MERİÇ'TEN RAMAZAN'DA AĞIZ KOKUSUNU BİTİREN 3 ALTIN ADIM

Ramazan ayında ağız sağlığını korumak ve sosyal hayatı etkileyen ağız kokusundan kurtulmak için bu üç kurala dikkat:

1. SAHUR SONRASI KRİTİK ZAMANLAMA: Yemekten hemen sonra, tükürük akışının en aza indiği o evrede dişlerinizi mutlaka fırçalayın. 37 derece vücut ısısında bakterilerin üremesine izin vermeyin.

2. TAM KAPSAMLI TEMİZLİK (DİŞ İPİ VE DİL): Sadece fırçalamak yetmez! Diş aralarındaki yemek artıklarını diş ipi ile temizleyin ve koku kaynağı olan dil yüzeyini fırçalamayı unutmayın.

3. DOĞAL MEKANİK DESTEK:Diş fırçasının olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda elma veya soğanı kabuğuyla ısırarak tüketin. Bu yöntem diş yüzeyinde doğal bir temizlik sağlar.

MİKROPLAR İÇİN UYGUN ORTAM

Sahura kalktığınız zaman bir şeyler yediğinizde eğer ağzınıza, dişlerinize bakmadan, fırçalamadan yatarsanız tabii ki çok şey olur. Çünkü bu süre zarfında tükürük akışı azalır. Siz bir şey yemeyecek, içmeyeceksiniz. 37 derece vücut sıcaklığında mikroplar için harika bir ortam oluşur. Yemek artıkları ve özellikle şekerli gıdalarla yatıyorsunuz.