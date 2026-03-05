Diş ve ağız sağlığı genel sağlık açısından büyük önem taşıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç, Türkiye'de yeterince ciddiye alınmadığını söylüyor. Ramazan ayında uzun süren açlık döneminde tükürük akışının azalmasıyla birlikte ağız içinin mikroorganizmalar için uygun bir ortama dönüştüğünü belirten Meriç, özellikle sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini vurguluyor.
📌 PROF. DR. MERİÇ'TEN RAMAZAN'DA AĞIZ KOKUSUNU BİTİREN 3 ALTIN ADIM
Ramazan ayında ağız sağlığını korumak ve sosyal hayatı etkileyen ağız kokusundan kurtulmak için bu üç kurala dikkat:
1. SAHUR SONRASI KRİTİK ZAMANLAMA: Yemekten hemen sonra, tükürük akışının en aza indiği o evrede dişlerinizi mutlaka fırçalayın. 37 derece vücut ısısında bakterilerin üremesine izin vermeyin.
2. TAM KAPSAMLI TEMİZLİK (DİŞ İPİ VE DİL): Sadece fırçalamak yetmez! Diş aralarındaki yemek artıklarını diş ipi ile temizleyin ve koku kaynağı olan dil yüzeyini fırçalamayı unutmayın.
3. DOĞAL MEKANİK DESTEK:Diş fırçasının olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda elma veya soğanı kabuğuyla ısırarak tüketin. Bu yöntem diş yüzeyinde doğal bir temizlik sağlar.
MİKROPLAR İÇİN UYGUN ORTAM
Sahura kalktığınız zaman bir şeyler yediğinizde eğer ağzınıza, dişlerinize bakmadan, fırçalamadan yatarsanız tabii ki çok şey olur. Çünkü bu süre zarfında tükürük akışı azalır. Siz bir şey yemeyecek, içmeyeceksiniz. 37 derece vücut sıcaklığında mikroplar için harika bir ortam oluşur. Yemek artıkları ve özellikle şekerli gıdalarla yatıyorsunuz.
Koku başta olmak üzere çürüğün daha hızlı ilerlemesi için her türlü ortam hazır. Yemek ya da içmek bile ağzı bir şekilde temizlerken, bu ortamda hiçbir temizlik olmuyor.
TÜM KANAMALAR PATOLOJİK
Diş eti kanaması normal kabul edilmemeli. Normal kanama diye bir şey yoktur. Tıpta adet kanaması dışında görülen tüm kanamalar patolojiktir. Dişinizi fırçalarken kanama görüyorsanız bu bir hastalık belirtisidir. Dişinizde, idrarınızda kan gördüğünüzde doktora gidiyorsunuz ama ağzınızda gördüğünüzde gitmiyorsunuz. Bu yanlıştır.
DİŞ İPİ KULLANIN
Oruç tutan kişiler sahurdan sonra dişlerini usulüne uygun şekilde fırçalaması gerekir. Diş aralarını diş ipiyle temizleyin, mümkünse dilinizi de temizleyin. Böylece herhangi bir diş ve ağız sağlığı problemi oluşmaz.
Bazı yörelerde diş fırçası daha az kullanılmasına rağmen ağız sağlığı indeksleri olumlu çıkıyor. Bunun nedeni elma ve soğan gibi besinlerin kabuğuyla ısırılarak tüketilmesidir. Elmayı kabuğuyla ısırarak yiyin diyoruz. Soğanı ısırarak yemek de diş yüzeyinde mekanik temizlik sağlar.