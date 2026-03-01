Prof. Dr. Ömer Şentürk’ten Ramazan Rehberi: Oruç tutarken mide sağlığı nasıl korunur?
Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte mide sorunları baş gösteriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk; reflü, gastrit ve ülser riskine karşı uyarıyor. Peki sahurda ne yenmeli? Ramazan’da mide sağlığı nasıl korunur? İşte oruç tutarken mideyi yormayacak o öneriler.
Ramazan'da öğün sayısı ikiye düşüyor. Hem beslenme alışkanlıklarındaki değişim hem de uzun süre bir şey yiyip içmemek mide sorunlarını beraberinde getiriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk en çok da yağlı ve baharatlı gıdalara karşı uyarıyor. Bu tarz besinlerin tüketiminin reflü, gastrit ve ülsere yol açtığını belirtiyor.
DENGELİ BESLENİN
Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Şentürk, "Sahurda uzun süre tokluk oluşturacak proteinli gıdalara yer verilmelidir.
Eğer sahurdan sonra yatılacaksa ertesi gün yaşanacak açlık korkusuyla tıka-basa yemek de yenmemelidir. Ne kadar çok yemek yenirse, o kadar daha az acıkılır anlayışı doğru değildir. Ramazan ayı aslında tüm organların kısmen de olsa istirahate sevk edildiği bir aydır" diyor.
KIZARTMA TÜKETMEYİN
Bu ayda, işlenmiş yiyeceklerden, kahve, asitli ve gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.
Önerilerini sıralıyor:
📍Yavaş yemek yenmeli, lokmalar iyice çiğnenmelidir.
📍Acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı yemekler yenmemelidir.
📍Bunun dışında, mideyi rahatsız edebilecek yağlı, tuzlu, kızartmalı besinlerden kaçınılmalıdır.
📍Reflüsü olanlar ise sahurda çok yemek yememeli, yedikten sonra yatmak için yarım saat beklemelidir.
📍Ayrıca sahurda mide koruyucu ilaçlar kullanmalıdır.