Prof. Dr. Ömer Şentürk’ten Ramazan Rehberi: Oruç tutarken mide sağlığı nasıl korunur?

Prof. Dr. Şentürk, yağlı ve baharatlı gıdaların tüketiminin reflü, gastrit ve ülsere neden olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Ramazan'da öğün sayısı ikiye düşüyor. Hem beslenme alışkanlıklarındaki değişim hem de uzun süre bir şey yiyip içmemek mide sorunlarını beraberinde getiriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk en çok da yağlı ve baharatlı gıdalara karşı uyarıyor. Bu tarz besinlerin tüketiminin reflü, gastrit ve ülsere yol açtığını belirtiyor.

Öğün sayısı ikiye düşerken, tabağınızdaki besinlerin besleyiciliği hayati önem taşıyor.

Eğer sahurdan sonra yatılacaksa ertesi gün yaşanacak açlık korkusuyla tıka-basa yemek de yenmemelidir. Ne kadar çok yemek yenirse, o kadar daha az acıkılır anlayışı doğru değildir. Ramazan ayı aslında tüm organların kısmen de olsa istirahate sevk edildiği bir aydır" diyor.