Ramazan’da mideyi yormayın: Uzmanından bağırsak tembelliğine karşı pide uyarısı

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunların başında kabızlık ve şişkinlik geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, bu sorunlardan korunmanın ilk kuralını iftar ve sahur arasında lifli gıda tüketimini maksimuma çıkarmak olduğunu söylüyor. Tanoğlu, Ramazan ayını daha sağlıklı geçirmek için öneriler ve uyarılarda buluyor:

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, Ramazan ayında sık görülen sindirim sorunlarını önlemek için iftar ile sahur arasında lifli gıda tüketiminin artırılması gerektiğini belirtiyor. AĞIR KIZARTMALARDAN UZAK DURUN

Gün boyu dinlenen mideye iftar anında birdenbire çok miktarda ve ağır yemek göndermenin hazımsızlık, şişkinlik ve yanmaya yol açıyor. Orucu su ve hurma ile açtıktan sonra az yağlı bir çorba içmek ve ana yemeğe geçmeden önce 5-10 dakikalık bir ara vermek sindirim sistemini rahatlatır. Bu kısa mola, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasını sağlar ve aşırı yemenin önüne geçer. Ana yemeklerde kızartma, kavurma ve yoğun baharatlı soslar yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişirilmiş et ve sebze yemekleri tercih edilmelidir.