Ramazan’da mideyi yormayın: Uzmanından bağırsak tembelliğine karşı pide uyarısı
Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, Ramazan ayında oluşabilen mide ve bağırsak sorunlarına yönelik uyarılarda bulunuyor. “Beyaz ekmek veya pide tüketimi sınırlandırıp yerine tam tahıllı ekmekler koymak, bağırsak tembelliğinin önüne geçer” diyor.
- Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, Ramazan ayında sık görülen sindirim sorunlarını önlemek için iftar ile sahur arasında lifli gıda tüketiminin artırılması gerektiğini belirtiyor.
- İftarda hazımsızlığı önlemek amacıyla ağır kızartmalar yerine haşlama veya ızgara yöntemleriyle pişirilmiş yemeklerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
- Prof. Dr. Tanoğlu, sahur öğününde tokluk hissi sağlayan ve reflü riskini azaltan yumurta, peynir ve tam tahıllı ekmek gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.
- Mide asidini artırarak reflü ataklarını tetikleyebilen pastırma ve sucuk gibi işlenmiş gıdalar ile yoğun baharatlı ürünlerden uzak durulması gerekiyor.
- Mide çeperini tahriş eden şerbetli tatlılar ve yemekten hemen sonra tüketilen asitli veya kafeinli içeceklerin gastrit ile reflüye neden olduğu vurgulanıyor.
Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunların başında kabızlık ve şişkinlik geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, bu sorunlardan korunmanın ilk kuralını iftar ve sahur arasında lifli gıda tüketimini maksimuma çıkarmak olduğunu söylüyor. Tanoğlu, Ramazan ayını daha sağlıklı geçirmek için öneriler ve uyarılarda buluyor:
AĞIR KIZARTMALARDAN UZAK DURUN
Gün boyu dinlenen mideye iftar anında birdenbire çok miktarda ve ağır yemek göndermenin hazımsızlık, şişkinlik ve yanmaya yol açıyor. Orucu su ve hurma ile açtıktan sonra az yağlı bir çorba içmek ve ana yemeğe geçmeden önce 5-10 dakikalık bir ara vermek sindirim sistemini rahatlatır. Bu kısa mola, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasını sağlar ve aşırı yemenin önüne geçer. Ana yemeklerde kızartma, kavurma ve yoğun baharatlı soslar yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişirilmiş et ve sebze yemekleri tercih edilmelidir.
SAHURDA YAĞLI GIDA TÜKETİMİNE DİKKAT
Sahur Ramazan ayının en stratejik öğünüdür. Sahurda mideyi yormayacak ama gün boyu tok tutacak yumurta, peynir ve tam tahıllı ekmek gibi protein ve lif ağırlıklı besinlere yer vermek gerekir. Böylece reflü riski de azalır. Gece yenen tuzlu ve yağlı gıdalar, ertesi gün hem susuzluğa hem de mide problemlerine neden olabilir. Bu nedenle bu gıdaları sahurda tüketmemek gerekir.
PASTIRMA VE SUCUK REFLÜ ATAĞINA YOL AÇAR
Uzun süreli açlık sonrası mide asidi artış gösterebilir. Bu dönemde pastırma, sucuk gibi işlenmiş ve yoğun baharatlı ürünlerin tüketilmesi reflü ataklarını tetikleyebilir. Ayrıca kızartılmış sebzeler, aşırı yağlı et yemekleri ve hamur işleri midenin boşalma süresini uzatarak ağırlık ve şişkinlik hissine neden olur.
ŞERBETLİ TATLILAR GASTRİTE NEDEN OLUR
Bol şerbetli, ağır hamur işi tatlılar, kan şekerini bir anda yükseltip düşürdüğü gibi mukoza dediğimiz mide çeperini tahriş ederek gastrite sebep olabilir. Benzer şekilde acı soslar, fazla miktarda sarımsak ve soğan içeren yiyecekler de özellikle gastrit veya ülser hassasiyeti olan kişilerde şiddetli rahatsızlığa yol açabilir. Ayrıca asitli meşrubatlar, iftar sofrasında hızlıca içilen çok soğuk sular ve yemekten hemen sonra tüketilen demli çay veya koyu kahveler, mide kapakçığının gevşemesine ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına (reflü) sebep olmaktadır.