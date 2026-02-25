Ramazan’da iftardan önce mi sonra mı spor yapılmalı? Uzman isim o zaman dilimine dikkat çekti

Uzmanlar, Ramazan'ın zirve performans değil süreklilik ve denge dönemi olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

GQ Middle East'e konuşan, The Hundred Wellness Centre'da görev yapan antrenör Derryn Brown'a göre, Ramazan'da spor yapılabilir önemli olan antrenmanın yoğunluğunu ve hacmini düşürerek hedefi performans artışı değil mevcut formu korumak olarak belirlemek. Yağ kaybı için iftar öncesi hafif egzersizler, güç çalışmaları için ise iftar sonrası antrenmanlar daha uygun görülüyor.

Brown, hafif ve orta şiddette yapılan antrenmanların, sporu tamamen bırakmaya kıyasla kas kütlesini, enerjiyi ve ruh halini daha iyi koruduğunu vurguluyor.

Brown'a göre en yaygın yanlış inanış, oruç tutarken spor yapılmaması gerektiği düşüncesi. Uzman isim, "Vücut düşündüğümüzden çok daha uyumlu. İnsanlar yıllardır aç karnına çalışıyor ve hareket ediyor. Asıl ayarlanması gereken şey egzersizin kendisi değil yoğunluğu, hacmi ve beklentidir" diyor.

İFTARDAN ÖNCE Mİ SONRA MI?

Peki en doğru zaman hangisi? Brown bu soruya net bir saat vermekten kaçınıyor: "Tek bir mükemmel zaman yok. En iyi zaman, hedefinize ve enerji seviyenize uygun olandır."

Yağ kaybı ve genel hareketlilik hedefleyenler için iftardan önce yapılan düşük tempolu antrenmanlar uygun olabilir. Vücut zaten açlık durumundayken rutini sade tutmak avantaj sağlayabilir.

Güç ve performans odaklı çalışanlar için ise tablo değişiyor. Brown'a göre iftardan sonra, su ve besin alımının ardından yapılan antrenmanlar sinir sistemi ve kas performansı açısından daha verimli.

Uzman isim, Ramazan'ın birçok kişi için zirve performans dönemi değil süreklilik ve denge dönemi olduğunun altını çiziyor.