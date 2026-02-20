İftardan sonra mide şişkinliğine son! İbn-i Sina’dan sindirimi rahatlatan 2 mucize besin

NASIL KULLANILIR?

◾Biberiye çayı sindirim problemleri, stres ve yorgunluk için tercih edilebilir. Yağı ise saç ve cilt bakımında ya da masaj uygulamalarında kullanılabilir. Taze ya da kuru haliyle yemeklere aroma katmak için de mutfaklarda yerini alır.

◾Her ne kadar genellikle güvenli kabul edilse de, aşırı tüketim bazı kişilerde yan etkilere yol açabilir. Özellikle hamilelik döneminde dikkatli kullanılması önerilir.