İftardan sonra mide şişkinliğine son! İbn-i Sina’dan sindirimi rahatlatan 2 mucize besin
Ramazan ayında iftar sonrası yaşanan mide şişkinliği ve hazımsızlık sorunlarına doğal çözümler arayanlar için, hekim İbn-i Sina’nın tavsiyeleri yeniden gündemde. Eseri El-Kanun fi't-Tıbb’da sindirimi rahatlatan besinlere geniş yer ayıran düşünür, özellikle nane ve biberiyenin mideyi yatıştırıcı ve gaz giderici etkilerine dikkat çekiyor.
Aradan geçen bin yıla rağmen bu iki doğal mucize, iftar sofralarının ardından yaşanan rahatsızlıklara karşı en sade ve etkili çözümler arasında gösteriliyor. Peki biberiye ve nane nasıl tüketilmeli? İşte İbn-i Sina'dan tavsiyeler…
HAFIZAYI VE ODAKLANMAYI DESTEKLER
◾Biberiye, zihinsel performans üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeker. Özellikle hafızayı güçlendirdiği ve konsantrasyonu artırdığı yönünde bulgular bulunmaktadır. Biberiye yağıyla yapılan bazı çalışmalar, kokusunun bile bilişsel fonksiyonları destekleyebileceğini göstermektedir.
GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
◾Serbest radikallerle savaşan bileşenler açısından zengin olan biberiye, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatıcı bir etki gösterebilir ve genel sağlığı korumaya katkı sağlayabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNE DOST
◾Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarında rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Mideyi yatıştırıcı özelliği sayesinde özellikle ağır yemeklerden sonra tercih edilebilir.
◾Biberiye, vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bileşikler içerir. Bu yönüyle romatizma ve artrit gibi iltihap kaynaklı rahatsızlıkların belirtilerini hafifletmeye destek olabilir.
SAÇ VE CİLT BAKIMINDA ETKİLİ
◾Saç köklerini uyararak dökülmeyi azaltmaya yardımcı olabilir ve yeni saç oluşumunu destekleyebilir. Aynı zamanda kepek sorununa karşı da kullanılmaktadır. Antibakteriyel özellikleri sayesinde cilt enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki gösterebilir.
BAĞIŞIKLIĞI VE DOLAŞIMI DESTEKLER
◾Vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Kan dolaşımını destekleyerek kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir.
◾Biberiye yağı masaj yoluyla uygulandığında kas ve baş ağrılarını hafifletebilir. Rahatlatıcı etkisi sayesinde gevşemeye yardımcı olur.
NASIL KULLANILIR?
◾Biberiye çayı sindirim problemleri, stres ve yorgunluk için tercih edilebilir. Yağı ise saç ve cilt bakımında ya da masaj uygulamalarında kullanılabilir. Taze ya da kuru haliyle yemeklere aroma katmak için de mutfaklarda yerini alır.
◾Her ne kadar genellikle güvenli kabul edilse de, aşırı tüketim bazı kişilerde yan etkilere yol açabilir. Özellikle hamilelik döneminde dikkatli kullanılması önerilir.
NANE FERAHLIK VE RAHATLAMA KAYNAĞI
SİNDİRİMİ RAHATLATIR
◾Nane, mideyi yatıştıran etkisiyle bilinir. Gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olabilir. Ayrıca mide bulantısını azaltmada da etkilidir.
◾Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Nane yağı şakaklara uygulandığında ferahlatıcı bir his sağlayabilir.
◾Soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi durumlarda rahatlatıcı etki sunar. Nane buharı, burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olabilir.
◾Ferahlık veren aroması sayesinde ağız kokusunu azaltır. Taze nane yaprakları çiğnemek, ağız hijyenine destek olabilir.
◾Serbest radikallere karşı koruyucu bileşenler içerir. Cilt üzerinde yatıştırıcı etki göstererek kızarıklık ve tahrişi azaltabilir, sivilce oluşumuna karşı destek sunabilir.
◾Nane kokusu zihinsel uyanıklığı artırabilir. Hafıza ve odaklanma üzerinde olumlu etkiler sağlayarak zihinsel yorgunluğun azalmasına yardımcı olabilir.
◾Her ne kadar pek çok faydası bulunsa da, aşırı tüketim mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyon görülebileceği için ölçülü kullanılması önemlidir.