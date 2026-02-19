Günahlara karşı kalkan: Prof. Dr. Kerim Buladı Ramazan’da oruç ve teravihin önemini anlattı
On bir ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerini getiriyor. Namaz ve Kur’an tilavetinin öne çıktığı bu mübarek günlerde teravih namazının fazileti, zikir ve tesbihlerin önemi ile açlığın ve sabrın insana kazandırdığı maddi-manevi kazanımlar bir kez daha ön plana çıkıyor.
- Prof. Dr. Buladı, oruç ibadetinin günahlar ve isyanlar karşısında kalkan görevi gördüğünü ve Ramazan ayında suç oranlarının düştüğünü belirtti.
- Buladı, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarının affedileceğini ifade etti.
- Prof. Dr. Buladı, orucun insana acziyetini hatırlattığını ve aşırılıklardan, kibir ve enaniyetten koruduğunu söyledi.
- Buladı, Ramazan ayının şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularını güçlendirerek sosyal dayanışmayı artırdığını vurguladı.
Vav TV'nin konuğu olan Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı, Ramazan ayına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Teravih namazının manevi hayattaki yerini ve toplumsal birlikteliğe katkısını anlatan Buladı, oruç ibadetinin ise hem ruhsal hem de fiziksel açıdan insan sağlığına sunduğu faydalara dikkat çekti. İşte Ramazan ayında yapılacak ibadetler…
PROF. DR. KERİM BULADI TERAVİH VE ORUCUN NEFİS TERBİYESİNDEKİ YERİNİ ANLATTI
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı, Vav TV'de katıldığı programda teravih namazının ve orucun manevi hayattaki önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ramazan ayının insanı arındıran ve nefsi terbiye eden yönüne dikkat çeken Buladı, ibadetlerin bireysel ve toplumsal hayata olan etkilerini anlattı.
"TERAVİH VE ORUÇ NEFSİ ARINDIRIYOR"
Prof. Dr. Buladı, teravih namazının nefsi terbiye etme açısından büyük bir ibadet olduğunu belirterek, Ramazan ayının insanı manevi anlamda arındırdığını söyledi. Kur'an-ı Kerim'de geçen "leallekum tettekun"ifadesini hatırlatan Buladı, bu ayetin takvaya erme ve arınma anlamı taşıdığını vurguladı.
İnsanın hata ve unutkanlıkla malul bir varlık olduğunu dile getiren Buladı, kişinin bilerek ya da bilmeyerek çeşitli yanlışlar yapabildiğini ifade etti. Oruç ibadetinin ise bu hatalarla kul arasında bir engel oluşturduğunu belirtti.
"ORUÇ BİR KALKANDIR"
Bir hadiste geçen "Es-savmu cünneh" ifadesine atıfta bulunan Buladı, orucun günahlar ve isyanlar karşısında bir kalkan görevi gördüğünü söyledi. Oruç sayesinde insanın hata ile arasına bir bariyer koyduğunu belirten Buladı, Ramazan ayında suç oranlarının düşmesinin de bunun somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
Ramazan'ın ruhu yücelttiğini kaydeden Buladı,"İnsan oruç sayesinde manevi yönünü güçlendirir ve günahlardan arınır"dedi.
RAMAZAN'IN ANLAMI: GÜNAHLARI YAKMAK
Ramazan kelimesinin kökenine de değinen Buladı, kelimenin "güneşin hararetiyle taşın kızarması" anlamına geldiğini hatırlattı. Bu benzetmeyle insanın günahlarını yakarak temizlenmeye yöneldiğini ifade etti.
Buladı, "Men sâme Ramazâne îmanen vehtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbihi" hadisini hatırlatarak, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarının affedileceğini belirtti. Ancak burada kul hakkı, Allah hakkı ve kişinin kendi nefsine karşı sorumluluklarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
"ORUÇ YOKLUĞU VE ŞÜKRÜ ÖĞRETİYOR"
Programın moderatörünün "Oruç bize yokluğu öğretiyor"sözlerine katılan Buladı, orucun insana acziyetini hatırlattığını ifade etti. Nimeti verenin insanın kendisi olmadığını vurgulayan Buladı, "Bu vücudun ve sahip olduğumuz nimetlerin gerçek sahibi biz değiliz" dedi.
Oruç ibadetinin aşırılıklardan, kibir ve enaniyetten koruduğunu belirten Buladı, "Bu mal benim, istediğim gibi yerim içerim anlayışını törpülüyor" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Kerim Buladı, Ramazan'ın sadece bireysel arınma değil, aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayan bir ibadet iklimi sunduğunu belirtti. Oruç sayesinde şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularının güçlendiğini ifade eden Buladı, bu yönüyle Ramazan'ın sosyal dayanışmayı artırdığını söyledi.
Ramazan ayının, insanı hem kendi nefsiyle yüzleştiren hem de topluma karşı sorumluluklarını hatırlatan kapsamlı bir manevi eğitim süreci olduğuna dikkat çekildi.