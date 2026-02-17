Ülkelere göre oruç tutma süreleri belli oldu! Dünya genelinde 12 ila 15 saat arasında tutulacak

Kuzey yarım kürede oruç süreleri 2031 yılına kadar kısalacak, güney yarım kürede ise uzayacak.

Ramazan'ın son günü olan 19 Mart'ta en uzun oruç süresi İzlanda'nın Reykjavik ve Grönland'ın Nuuk kentlerinde 15 saat 3 dakika olacak.

Hicri takvimin döngüsü nedeniyle 2030 yılında Ramazan ayı iki kez yaşanacak, ilk başlangıç 5 Ocak, ikincisi 26 Aralık'ta olacak.

Bu yıl Ramazan boyunca günlük oruç süresinin dünya genelinde ortalama 12 ila 15 saat arasında değişmesi bekleniyor. İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri…

2025 Ramazan ayında günlük oruç süresi dünya genelinde ortalama 12 ila 15 saat arasında değişecek.

KUZEY VE GÜNEY YARIM KÜREDE FARKLI SEYİR

Kuzey yarım kürede yaşayanlar için bu Ramazan, geçen yıla kıyasla biraz daha kısa oruç süreleri anlamına geliyor. Hicri takvimin döngüsü nedeniyle süreler 2031 yılına kadar kademeli biçimde azalmayı sürdürecek. 2031'de kuzey yarım kürede en kısa, güney yarım kürede ise en uzun süreler yaşanacak.

Bunun tam tersi tablo ise 2047'de ortaya çıkacak. Bu tarihte kuzey yarım kürede en uzun oruç süreleri görülürken, güney yarım kürede en kısa süreler kaydedilecek.