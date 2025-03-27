Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Haset insanı günaha iter. (AA)



Efendimiz şöyle buyuruyorlar: "Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset etmeyin, kıskanmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman'a üç günden fazla (din) kardeşiyle dargın durması helal olmaz." (Müslim). Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan haset, yani kıskançlık hastalığından kurtulmak için Allah'ın insanlara verdiği rızka, O'nun taksimine razı olmak ve diğer Müslümanları kardeş kabul ederek onların sahip olduğu nimetler için mutluluk duymak gerekir.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Haset insanı günaha iter. (AA)



Elbette ki ihtiyaç sahibi müminlerin kalplerinde böyle tehlikeli bir duyguya mahal vermemek için Allah'ın kendilerine ikram ettiği zengin Müslümanlar, mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdırlar. Böylece zengin-fakir arasında denge sağlanarak kalplerde gerçek kardeşlik tesis edilmiş olur.



HAZRETİ DAVUD'UN TUTTUĞU ORUÇ

HZ. Abdullah bin Amr, ibadeti seven bir gençti. Bir gün Peygamberimize gelerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Peygamberi, hayatım boyunca her gün oruç tutmak, her geceyi de uyumaksızın namaz kılarak geçirmek istiyorum." Peygamberimiz (SAV) bunu duyunca şöyle buyurdu: "Buna gücün yetmez. Bütün hayatın boyunca bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen ye. Bazen (nafile) namaz kıl, bazen uyu." Abdullah dedi ki: "Ben daha fazlasını yapabilirim." Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ayda 3 gün oruç tut. Hayırlar 1'e 10 hesaplanır. Böylece ayda 3 gün, sanki bir yıl gibi olur. Sevap itibarıyla öyle kabul edilir."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Haset insanı günaha iter. (AA)



Hz. Abdullah: "Ben daha fazlasını yapabilirim." Peygamberimiz şöyle buydu: "O zaman 1 gün tut, 2 gün ye. Bu yeter." Hz. Abdullah, "Ey Allah'ın Resulü, daha fazlasını yapabilirim" dedi. Peygamberimiz son kez şöyle cevap verdi: "O zaman 1 gün ye, 1 gün tut. Bu Allah'ın sevgili kulu Hz. Davud'un orucudur. Daha fazlasına müsaade etmiyorum."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Haset insanı günaha iter. (AA)



Hz. Peygamber ile genç sahabe Hz. Abdullah arasındaki bu hikâye manidar. Sahabe kendini tamamen ibadete verip dünyadan soyutlanmak istiyor. Her gece uyumadan namaz kılan, her gün oruç tutan bir insanın sosyal veya aile hayatının olması çok zordur. İşte bu noktada Hz. Resul ikaz ediyor; Hz. Abdullah'ı hayatın içine çekiyor. "Bunu kabullenmem" buyuruyor. O'nu daha iyi anlamaya hakikaten çok muhtacız.