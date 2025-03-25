Sakarya Belediyesi’nden Ramazan ayının maneviyatını hissettiren etkinlikler!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür etkinlikleri ile taçlandırmaya devam ediyor. Hem geleneksel hem de sanatsal değerlerin buluştuğu bu etkinlikler, Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyen herkesi ağırlıyor.



Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, bugün saat 14.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde, geleneksel İslam sanatlarının en zarif dallarından biri olan hat sanatı üzerine özel bir söyleşi düzenlenecek.



Türk kültürünün en sevilen geleneksel sanatlarından biri olan Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile saat 21.00'da Söğütlü Düğün Salonu'nda devam edecek.

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