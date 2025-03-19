Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Peygamberimizin rüyası. (AA)



Ümmetimden birini gördüm; susuzluktan dili dışarı çıkmıştı. "Orucu" geldi, onu suladı. Ümmetimden birini gördüm; azap melekleri korkutuyordu. "Namazı" geldi, ellerinden kurtardı. Ümmetinden birini gördüm; nebiler halka halka oturmuşlardı. Onlara yaklaşmak isteyince kovuluyordu. "Gusül abdesti" geldi, elinden tuttu. Onu benim yanıma oturttu. Yine ümmetimden birini gördüm; onun arkası, sağı, solu, üstü, altı karanlık idi. O ise şaşkın halde idi. "Haccı ve umresi" geldi, onu karanlıklardan çıkardı, nura girdirdi.



GÜZEL AHLAK

Ümmetimden birini gördüm; müminlerle konuşuyor, fakat müminler onunla konuşmuyorlardı. "Sıla-i rahim" (akrabalarıyla ilgilenmesi) geldi, "Ey müminlerin topluluğu, onunla konuşun" dedi. Konuştular. Ümmetimden birini gördüm; ateşin hücumunda kalmıştı. Alev yüzünden eline geliyordu. "Sadakası" geldi; yüzüne perde, başına gölge oldu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Peygamberimizin rüyası. (AA)



Ümmetimden birini gördüm; cehennem melekleri onu yakalamış. "Emr-i bilmaruf, nehy-i anil-münker" (iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması) onu ellerinden kurtardı. Onu rahmet meleklerinin yanına dâhil etti. Ümmetimden birini gördüm; dizleri üzerine oturmuş, onunla Allah arasında hicap var. "Güzel ahlakı" geldi, elinden tuttu, onu Allah'ın huzuruna girdirdi. Ümmetimden birini gördüm; sayfası sola uçtu. "Allah korkusu" (ve Allah'ı sevmesi) geldi, sayfasını yakalayıp sağ tarafa getirdi. Ümmetimden birini gördüm; mizanı hafif geliyordu. "Çok çalışması" geldi, ağırlaştırdı. Ümmetimden birini gördüm; cehennemin kıyısında duruyordu. "Takva ile hareket etmesi" geldi, onu kurtardı. Ümmetimden birini gördüm; cehenneme atıldı. "Allah için dökülen gözyaşları" geldi, onu oradan çıkardı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Peygamberimizin rüyası. (AA)



EFENDİMİZE SALAVAT

Ümmetimden birini Sırat'ta dururken gördüm; hurma dalının titremesi gibi titriyordu. "Allah'a olan hüsn-ü zannı" (Allah'ı unutmaması ve Allah'ı terk etmemesi) geldi, titremesi durdu. Ümmetimden birini bazen sürünüyor, bazen emekliyor, bazen takılıyor gördüm; "bana olan salavatı" geldi, elinden tuttu, onu kaldırdı, Sırat'ı geçti.



Ümmetimden birini cennetin kapısına kadar gelmiş gördüm; kapı içten kapanıyordu. "La ilahe illallah" şehadeti geldi, kapılar açıldı, onu cennete girdirdi." Hayatı boyunca hep güzele çağıran bu sevgili davetçinin cennetten sunduğu şu manzarayla yazımızı sonlandıralım: "Cennete girdim. Kuran sesini işittim. Kim bu okuyan diye sordum. Orada bulunanlar cevaben, 'Numan oğlu Harise'dir' dediler. Harise'nin içinde bulunduğu nimetin sebebi şudur: O, anasına, babasına karşı çok saygılıdır."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Peygamberimizin rüyası. (AA)



BÜYÜKLERİN DUALARI MUHYİDDİN-I ARABİ'NİN DUASI

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey her şeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey her şeyden haberdar olan Allah! O'nun sözü doğrudur, sura üfürüldüğü vakit ululuk O'na mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O'nun katındadır. Zira O, hem hakim hem de habirdir.



BİR AYET

"Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuarâ, 26/181-183)



BİR HADİS

Enes'in (RA) haber verdiğine göre Allah Resulü "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur. (Müslim, Sıyam, 45)