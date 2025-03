Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Peygamberimizin rüyası. (AA)



BÜYÜKLERİN DUALARI MUHYİDDİN-I ARABİ'NİN DUASI

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey her şeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey her şeyden haberdar olan Allah! O'nun sözü doğrudur, sura üfürüldüğü vakit ululuk O'na mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O'nun katındadır. Zira O, hem hakim hem de habirdir.



BİR AYET

"Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuarâ, 26/181-183)



BİR HADİS

Enes'in (RA) haber verdiğine göre Allah Resulü "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur. (Müslim, Sıyam, 45)