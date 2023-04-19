Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Tövbe gönülden olmalı





BİR DUA

MA'RUF-I KERHI'NIN DUASI

Dinim için, dünyam için, beni ilgilendiren meselelerim için kerim olan Allah bana kâfidir. Bana zulmedenden daha kuvvetli bulunan âlim olan Allah bana yeter. Bana kötülükle yaklaşanın belini kırabilecek derecede şiddet ve kuvvete sahip olan Allah bana kâfidir. Rahim olan Allah ölüm anında bana kâfidir. Kabirde sorguya çekildiğim anda Allah bana kâfidir. Hesap zamanında kerim olan Allah bana kâfidir. Mizanın yanında latif olan Allah bana kâfidir. Sıratın yanında kadir olan Allah bana kâfidir. Allah bana kâfidir. İlah ancak O'dur. O'na yaslanırım. O büyük arşın sahibidir.

SORU-CEVAP

1- Alzheimer hastası olanlar ahirette sorgu meleklerine cevap verebilecek mi?

Bu dünyadaki durumlarımız mezara yansımaz. Hastanın aklının en iyi olduğu andaki bir bilgiyle sorgu melekleri soru soracaktır. Kişi Alzheimer hastalığına yakalanmadan önce ne kadar İslam'ı biliyor ve yaşıyor ise onunla sorumlu olacaktır.

2-Botoks yaptırmak caiz mi?

İnsanların yaş geçtikçe derisinde kırışıklıkların olması kâinatın tabii kanunudur. Yaşlanmak, insanın ömrünü gözden geçirmesi, dengeli, ölçülü ve güzel yaşaması için ayrı bir nimettir. Yaradılışı değiştirme niyetiyle yapılırsa botokstan kaçınmak gerekir. Ama kişiyi çok rahatsız eden bir görüntüden kaçınmak düşüncesiyle yapılırsa tavsiye edilmeyen bir işlem olur. Belki "mekruh" olarak algılanır. Ama "haram" demenin doğru olmadığı kanaatindeyim.

3-Amelin eksikliği, imanın azlığına mı işaret eder?

Bazı âlimler "Amel imandan bir parçadır. İbadetin azlığı, imanın azlığına işaret eder" derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet (amel) imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olur.