Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Allah kibirli insanları sevmez

Hakk'ı inkâr etmek ve insanları küçük görmek olan kibir, Allah tarafından sevilmeyen kötü huylardandır. Cennete girmek isteyen kimse, kibirli olmayı hemen terk etmelidir.
Büyüklenmek ve gurura kapılmak manasına gelen kibir, mümin bir kalpte asla bulunmaması gereken kötü bir huydur. Öyle ki, Hz. Peygamber (SAV), Müslümanları bu duygudan şiddetle sakındırmıştır. Şeytanın işlediği ilk günah olan kibir, onun Cenab-ı Hak tarafından lanetlenmesine ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennetten çıkarılarak azabı hak etmesine sebep olmuştur.
Allah-u Teala, "Kibirlenip insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kurulup övünenlerin hiçbirini sevmez" (Lokman, 18) buyurarak kullarını bu kötü huydan sakındırmıştır.