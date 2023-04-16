Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Allah kibirli insanları sevmez





'BENİ KALBİ KIRIKLARIN YANINDA ARA

HZ.Musa bir gün yüce Allah'a yalvarıp şöyle sorar: ''Ya Rabbi ben seni nerede arayayım? Nerede bulayım?'' Yüce Allah, Hz. Musa'ya şöyle vahyeder: ''Musa, beni kalbi kırıkların yanında ara. Ben onlara her gün ve her gece bir kulaç yaklaşırım. Böyle olmasaydı helak olup giderlerdi." Abdullah Bin Selam, "Kalbi kırıklar kimlerdir?'' diye sorulunca şöyle cevap veriyor: ''Yüce Allah'a aşırı sevgisinden dolayı başkalarına kalbini kapatan, bundan ötürü kalbi kırık olandır." (Ebu Nuaym, Hilye, 2/364). Kalbi Allah'tan başkasından uzak etmek elbette zor ve çetin imtihanı gerektiren bir mertebe. Ona talip olmak da zordur, onun hakkını yerine getirmek de. Kalbini Rabb'ine açan sadece O'nunla ünsiyet (doygunluk) bulur. Başkasını önemsemez. Onun için aleyhinde konuşan ile lehinde konuşan arasında fark yoktur. Malı kaybettiğinde de kazandığında da kalbinde bir kayma olmaz. Mütevazıdır, ihlaslıdır, kin tutmaz. Onun için tek şey, Rabb'in rızasıdır. Yüce Allah, Hz. Musa'ya sorar:

''Seni niye seçtim ve sana neden hitap ettim ey Musa biliyor musun?'' Hz. Musa, ''Hayır ey Rabb'im'' der. Yüce Allah cevap verir: ''Çünkü hiç kimse senin kadar mütevazı davranamadı. Sen benim rızam için hep mütevazı davrandın. Ben de seni onun için seçtim'' (İbn Recep Hanbeli, Ez-züll, 142).