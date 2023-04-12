Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Birbirinize sımsıkı sarılın

BİR HADİS

İbni Abbas'ın (RA) rivayet ettiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: "Kardeşinle münakaşa etme, aşırı bir şekilde şakalaşma, yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma." (Tirmizi)



BİR AYET

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş mümin kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz, muhakkak ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin." (Haşr 59/10).

BİR SEVAP

Her kim imam namazı bitirinceye kadar onunla birlikte teravih namazını kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş sayılır.



BİR SÜNNET

Kapıyı üç kez, bekleyerek çalmak.

SORU-CEVAP

1-Kadının başı açık olması abdestini bozar mı?

Müslüman hanımların tesettür (örtünme) kurallarına riayet etmeleri farzdır. Ergenlik çağından itibaren Müslüman kadınların, namahrem erkeklerin bulunduğu yerlerde ve evlerinden dışarı çıkarken başlarını örtmeleri dini bir gerekliliktir. Ancak bu kurallara riayet etmemek, örneğin başı açık olarak gezmek, abdesti bozmaz. Abdesti bozacak durumlardan biri meydana gelmedikçe almış olduğu abdestle namaz kılabilir

2-Namazda sureleri zihnimizden okusak olur mu?

Konuşabilen kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dilini kıpırdatmaksızın ve ses çıkarmaksızın zihinden tekrarlaması okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartarak ve eğer yanında başkaları varsa onları rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir.

3-Beni eşimden ayıran bir yakınıma beddua edersem günaha girer miyim?

Yüce Allah'ın ahiret mahkemesinde, eşleri ayıran kişiler yargılanır ve elbette günahkârdırlar. Onlara beddua yerine kendinize dua ediniz. Yanlış yapanlar zaten karşılığını bulurlar. Zulmedenleri Allah'a havale edip aradan çekiliniz