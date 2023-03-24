Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Niyetiniz Allah rızası için olsun





BAZEN BİR ZİKİR YETER

Denilir ki kul mahşerde hesaba çekilir. Hesap defteri açılır. Defterde kulun hiçbir iyiliği yoktur. Aksine günahlarla doludur. Terazi konulur, günah kefesi ağır basar. Kulun hiçbir ümidi kalmamıştır. "Kulu hak ettiği yere gönderin" diye emir gelir. Kul cehenneme doğru sürüklenince yalvarmaya başlar. Melekler bu yalvarmaları duymazlıktan gelir. "Senin için bütün çareler tükenmiştir. Sen dünyadayken yalvaracaktın. Burada ağlayıp sızlamanın kıymeti yoktur" derler. Yüce Allah her şeyi bilmesine rağmen meleklerine sorar: "Bu kulun hiç mi iyi bir ameli yok?" Melekler "Yok ya Rabbi, biz bu nedenle onu cehenneme götürüyoruz" derler. Sonradan yeniden yola devam ettikleri sırada Rabb'imizden emir gelir: "O kulumu bırakın. O kulumun bilmediğiniz ve sadece benim bildiğim bir ameli vardır. Ben o kulumu o ameli hatırına affettim." Melekler hayret ve merak içinde sorarlar: "Ya Rabbi, kulun bizden gizli kalmış, amel defterine de yansımamış bu iyiliği nedir?" Yüce Allah cevap buyurur: "Bu kul bir gece uykusu kaçtığında yana dönerken zikir (Allah'ı anmak) niyetiyle bir defa "La ilahe illallah" demişti. İşte ben bu kulumu, o kelime hürmetine affettim. Onu alın ve cennete götürün. Melekler cehenneme doğru sürükledikleri kulu, cennete doğru taşımaya başlarlar. Bir zikir kelimesi, bazen terazide bütün günahları silecek kadar ağır olabilir. Belli ki bu kelime öyle dolu dolu, öyle Rabbani, öyle coşkulu, öyle imanla söylenmiştir ki bütün terazileri altüst etmiştir. Bu iki örneği şunun için verdim: Hiçbir iyiliği, hiçbir iyi niyeti küçük görmeyin. Kulun nazarında kum gibi ufak olan, Yaratıcı'nın nazarında dağlar kadar büyük olabilir. Bu iyilik için de geçerlidir, kötülük için de... Küçük gördüğünüz bir isyan, bir günah Rabb'in nazarında şirkle yarışabilir. Bir bakarsınız hiç farkına varmadan bütün ameliniz boşa çıkmıştır. Yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Ortada kalakalırsınız. Veya en çetin günde, mahşer meydanında, bütün ümitlerinizin eridiği o hesap anında, bir bakarsınız hiç önemsemediğiniz bir iyiliğiniz affınıza vesile olur. Sizi cennetin ve yüce Rabb'in en seçkin misafiri yapar.