Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Niyetiniz Allah rızası için olsun

Allah'ın cömert eli, kulun cömert elinin üzerindedir. Niyet Allah ise, bağışlanma bir hırkayla bile gelir. Niyet Rabb'in değilse bin hırka bile işe yaramaz.
İnsanoğlu yaşadığı dünyada acaba Rabb'inin rızasını kazanacak amelleri işleyebiliyor mu? Bunun dünyada bir sağlaması var mı? Yoksa amel defterine yazılan notlar hep "gizemli ve gizli" mi? Kendi kendini test edebilme şansı var mı? Daha öz bir ifadeyle, mesajın hakkını verebiliyor muyuz?
Bence bunu görebilme imkânı var. Aslında akşam başınızı yastığınıza koyduğunuzda, Allah'a ve kula karşı iç dünyanız rahatsa mesele yok. Bazen yüce Allah'ın mağfiretini "bir hırka" sağlar... "Bir gün, bir Allah dostu, dilenen kadın gördü. Hava soğuktu. Donduran bir rüzgâr vardı. İnsanlar evlerine varmak için kaçışıyorlardı. Dilenen kadının kucağında ise ufak bir çocuk vardı. Allah dostu oradan geçti. Gözü küçük çocukta kaldı. Kadın, "Allah için bu fakire bir sadaka" diyordu. Allah dostunun verecek hiçbir şeyi yoktu. Çünkü o da yoksuldu. Belki akşama yiyeceği bir şeyi de yoktu. Dünyalık olarak sadece sırtına giydiği bir hırkası vardı. "Allah için" diyen kadını duyunca hırkasını çıkarıp çocuğun üzerini örttü. Sonra da soğukta titreyerek kulübesine doğru yola koyuldu. Gece fakirhanesinde garip bir rüya gördü. Muhteşem bir köşkün yanındaydı. Köşk, onu o kadar etkiledi ki gözünü alamadı. Hayretler içinde sordu: "Bu köşk kimin acaba!" Rüyasında cevap verildi: "Bu köşk senindir." Yoksul Allah dostu sordu: "Ben bu köşkü hak edecek ne yaptım ki?" Cevap verildi: "Bugün, bir çaresizin sırtına hırka attın. Bu köşk, yoksul kadının çocuğunun sırtına attığın hırkanın karşılığıdır." Bir hırkaya bir köşk. Mesele hırkanın değerinde değil, mesele hırkayı veren el ve hırkanın uğruna verildiği eldedir. Rabb'in cömert eli, kulun cömert elinin üzerindedir. Bağışlanma işte bazen böyle bir hırkayla gelir, niyet Allah ise. Bazen bin hırka bir işe yaramaz, niyet Allah değilse. Bazen bağışlanma "La ilahe illallah - Allah'tan başka ilah yoktur" sözüyle gelir.