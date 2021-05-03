



Dilin afetleri içerisinde üzerinde önemle durulması gereken konu, şüphesiz gıybettir. Kul hakkını ihlale sebep olan gıybet, sahibinden helallik alınmadığı takdirde, kişinin amellerini de tüketen bir felakete dönüşmektedir. Peki, nedir gıybet? Dilerseniz gıybetin ne olduğunu Hz. Peygamber (sav)'den dinleyelim: Allah Resulü (sav) bir defasında ashabına şöyle sormuşlardı: - "Gıybet nedir bilir misiniz?" Ashab-ı Kiram: - "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler.



Bunun üzerine Allah Resulü: - "Gıybet, kardeşini, hoşlanmadığı şeylerle arkasından anmandır" buyurdular. Denildi ki: - "Ya Resulallah! Arkasından söylediğim kötü şey ya kardeşimde varsa…" Cevaben şöyle buyurdular: - "Söylediğin şey onda varsa gıybet etmiş olursun; eğer yoksa ona iftira etmiş olursun" (Müslim, Birr, Ebu Davud, Edeb) Yine Efendimize, en faziletli müslümanın kim olduğu sorulduğunda, "Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir" (Buhari, Müslim) buyurmuşlardır. Allah-ü Teala, müslüman kardeşinin gıybetini yapmayı, Kur'ân-ı Kerim'de şöyle yasaklar: "Biriniz diğerini gıybet etmesin. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Allah tövbeleri çok kabul eder, çok esirger." (Hucurat, 12) Hicri 2. asrın gönül sultanlarından biri olan Fudayl bin Iyaz (ra), "Gıybetin girdiği yerden kardeşlik çıkar gider" diyerek arkadan çekiştirmenin, kardeşlik duygusuyla bağdaşamayacağını ifade etmiştir.