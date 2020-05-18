Geleneksel bayram yemekleri! Bayramda yapılabilecek en lezzetli yemekler! Ramazan Bayramı'nda hangi yemekler yapılır?

Ramazan Bayramı sofralarında bu yıl corona virüsten dolayı kalabalık olunmasa da yine en güzel yemekler yer alacak. Geleneksel yemeklerimizden oluşan bayram sofraları için şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar internet üzerinden geleneksel bayram yemeklerini araştırıyor ve tariflerini öğreniyor. Biz de sizler için hem pratik hazırlanan hem de lezzetli olan bayramda yapılabilecek tatları paylaştık.
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler:
200 gr kuşbaşı et
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet biber
1 adet domates
Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça
1,5-2 su bardağı su
Tuz,karabiber
Beğendi için;
3 adet patlıcan
1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Yarım su bardağı kaşar rendesi
Yapılışı:
İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu. Siz mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)
Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.
Tavada yağ ve un kavrulur.
Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.
Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edilir.
İyice karıştırılır.
Ardından kaşar eklenir, ocak kapatılır.
Kaşar da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlanır.
Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur.
Tava ısındığında etler ilave edilir.
Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.
İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir.
Onlar da kavrulunca salça eklenip karıştırılır.
Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir.
1,5-2 su bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp etler pişene kadar pişirilir.
Piştikten sonra tuzu karabiberi eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)
Servis tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.
BARBUNDA PİLAKİ
Malzemeler:
500 g taze barbunya
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
1 orta boy patates
1 adet havuç
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı şeker
2-3 diş sarımsak
Tuz
Yapılışı:
İlk olarak barbunyaları bir tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatarak çıkan suyu süzün (barbunyalar pişsin ama dağılmasına izin vermeyin).
Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayın ve tencerede yarım su bardağı su ile pişirmeye başlayın.
Soğanlar yumuşadıktan sonra zeytinyağını ilave ederek önce salçayı sonra da küp küp doğradığınız patatesleri, ince halkalar halinde doğradığınız havucu ve ince kestiğiniz sarımsakları ilave edin.
2 dakika kadar yağda çevirdikten sonra şeker, tuz ve 1 su bardağı kadar kaynar suyu ilave edin ve 10 dakika kadar patates ve havuçları pişirin.
Daha sonra barbunyaları ilave ederek, suyu kontrol edin çok azalmışsa bir miktar daha kaynar su ilave edebilirsiniz.
Patatesler ve havuçlar pişene kadar tencerenin kapağı kapalı ve kısık ateşte kaynatın. Suyunu kontrol etmeyi unutmayın ki tencerenin tabanı tutmasın.
Yemeğiniz piştikten sonra ocaktan alıp soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
TAVUKLU PİLAV TARİFİ
Malzemeler:
500 gram tavuk göğüs eti
2 su bardağı pirinç
1 çay bardağı şehriye
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı tavuk suyu
2 su bardağı kaynamış su
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 (yarım) tatlı kaşığı karabiber
Yapılışı:
İlk olarak tavuklarımızı haşlamak için tencereye koyuyoruz ve üzerini bir parmak geçecek şekilde su ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz.
Haşlanan tavuklarımızı soğuması için kenara alıyoruz.
Biraz soğuduğunda tavuklarımızı tiftikliyeceğiz.
Bu sırada pirinçlerimizi de ılık suya koyup nişastasının çıkmasını bekliyoruz.
Pilav tenceresine yağımızı ekleyip eridiğinde şehriyelerimizi kavuruyoruz.
Şehriyelerin rengi değişip, kokusu çıktığında pirinçlerimizi de ekliyoruz ve 5-10 dakika kadar daha kavuruyoruz.
Daha sonra pirinçimizin üzerine tiftiklediğimiz tavuğumuzu ekliyoruz.
1 bardak tavuk suyu ve 2 bardak kaynamış suyunu da ekledikten sonra tuz ve karabiberi de ilave edip bir kere karıştırıyoruz ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Ben pilav pişirirken çok fazla karıştırmıyorum size de böyle tavsiye ederim.
Pilavımız suyunu çekip tane tane olduğunda altını kapatıp, kapağın üzerine demlenmesi için kağıt havlu koyuyoruz. Servis yaparken havluyu alarak afiyetle pilavımızı yiyoruz. Ellerinize sağlık.