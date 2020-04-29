



Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarda oruç tutmanın vücut için sağlıklı olduğunu belirterek "Aslında oruç tutmak vücut için sağlıklı bir şey. Oruç tutmanın vücuda birçok faydası var. Bu sene hazırladığımız 'System 20' planımız da bunu destekliyor. Coronavirüs süresince sağlıklı kalarak oruç tutmak bence mümkün ve mantıklı bir hareket" ifadelerini kullandı.