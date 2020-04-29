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    • Ramazan
    • 29.04.2020 Gazete
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    Prof. Dr. açıkladı: Oruç tutmak vücut için sağlıklı

    'de yaşayan Prof. Dr. 'e "Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü yoksa destekler mi" sorusuna net cevap verdi. Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarda oruç tutmanın vücut için sağlıklı olduğunu belirtti.




    ABD'de     yaşayan Prof. Dr. Mehmet Öz'e "Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü yoksa destekler mi" sorusuna net cevap verdi.



    Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarda oruç tutmanın vücut için sağlıklı olduğunu belirterek "Aslında oruç tutmak vücut için sağlıklı bir şey. Oruç tutmanın vücuda birçok faydası var. Bu sene hazırladığımız 'System 20' planımız da bunu destekliyor. Coronavirüs süresince sağlıklı kalarak oruç tutmak bence mümkün ve mantıklı bir hareket" ifadelerini kullandı.



    Doktor Öz ayrıca iftar sonrası uyarılarda bulunarak "Oruç tutuğunuz zaman, oruçtan sonra abur cubur ve basit şeker tüketiminden kaçının" ifadesini kullandı.

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