Evler ayrı gönüller bir!

Ambartepe Mahallesi ile Ordu 'nun Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun 'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Ambartepe Muhtarı Hasan Taşdemir, her iki mahalle halkının Coronavirüs'e karşı gerekli tedbirleri aldığını ve yasağa uyduklarını ifade etti.