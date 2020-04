Çeşitli sebeplerden dolayı oruç tutamayanların fitre vererek bunu telafi etmeleri gerekir. Hangi hallerde orucun tutulamayacağını sizler için derledik. Bunun yanı sıra bilmeden ya da sağlık açısından mecbur kalınan bazı durumlarda orucun bozulup bozulmayacağı araştırılmaya başladı. Dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı ? Sorusu da bunlardan biri, işte yanıtı…Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Buradan da anlaşılacağı üzere sağlık için dil hapları kullananların orucunun bozulmayacağını görüyoruz.Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.Ramazan ayında oruç tutmamayı teşkil eden belli başlı bazı mazeretler bulunmaktadır. İslam'a göre bu mağazada etleri taşıyan kişiler oruç tutmama ruhsatına sahip olur.- Gece yola çıkacak olan kişiler aradaki mesafenin (90 km) olduğu durumlarda oruç tutmayabilir. Ancak gündüz yola çıkılırsa ve gece niyet edilmişse, önemli bir mazereti olmadığı sürece oruç tutulmalıdır.- Uzman bir doktor kontrolü altında kişi eğer oruç tutamayacak kadar sağlıksız olunduğuna karar verilirse, o zaman birey Ramazan ayından muaf tutulur. Eğer hastalık geçici ise daha sonra kişi oruçlarını kaza eder.- Gebelik ve çocuk emzirmek de aynı şekilde Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatına sahip olma durumudur. Sadece çocuğun etkilenmeyeceği ve anne adayının dayanabileceği bir durum söz konusuysa oruç tutulabilir. Burada uzman bir hekimden alınacak rapor önemlidir.- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler bunun yerine fitre verebilir. Gücünü oruca yetiremeyen kişiler her bir gün adına fitre vererek bunu karşılayabilir.- Kişinin normal ibadetlerini yerine getirilmesinde zorluk yaratacak ağır işlerde çalışma, oruç tutmak konusunda muaf tutulma ruhsatı sağlar. Sadece eğer kişi sağlığını tehlikeye atmayacak bir ortam yaratabilmiş ise böyle zamanlarda oruç tutabilir.