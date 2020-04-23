Ramazanda camilere asılan ışıklı yazıya ne denir?

11 ayın sultanı olan Ramazan'da ibadetler yapılırken ülkenin her bir yanı Ramazan'a uygun şekilde süslenir. İslam'ın 5 şartından biri olan namazın cemaatle birlikte kılınmazı daha faziletlidir. Camilerin Ramazan ayında ışıklı yazılarla süslenmesi de Ramazan sevincini yaşamanın bir göstergesi olarak anılmaktadır.



SELİMİYE CAMİİ'NDEN SAĞLIK UYARISI



Ramazan ayında, kandillerde, dinsel bayramlarda camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandillerle ya da elektrik ampulleriyle oluşturulan ve geceleri ışık verilen yazı ya da resimlere mahya denir. Bu yazıları hazırlayan kişiye ise mahyacı denir. Artık çoğunlukla kandil yerine elektrik ampulleriyle kurulum yapılsa da yazıyla mahya kurma geleneği de sürdürülmeye devam ediyor.



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Cami'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel Ramazan Ayı mahyaları asıldı.





Yaklaşık 200'ün üzerinde ampul kullanılarak, hummalı ve titiz bir çalışma sonrası asılan mahyada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' teması kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' mahyası asılı olacak. Ramazan ayının son 15 gününde ise mahya yeniden değiştirilerek, 'Sağlık en büyük varlık' mahyası asılacak.