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    • Ramazan
    • 23.04.2020 14:35
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    • 23.04.2020 14:35
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    Müslümanlar tekrar Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşarken pek çok sorular da peşi sıra geliyor. Ramazan ve oruca dair gündemde sıkça sorulan soruların dışında camilere ilişkin bilgiler de merak konusu oluyor. Ramazanda camilere asılan ışıklı yazıya ne dendiği bu sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan ayında camilere neden ışıklı yazı asılır, bu yazıya ne denir? İşte yanıtı…

    Ramazanda camilere asılan ışıklı yazıya ne denir?

    11 ayın sultanı olan Ramazan'da ibadetler yapılırken ülkenin her bir yanı Ramazan'a uygun şekilde süslenir. İslam'ın 5 şartından biri olan namazın cemaatle birlikte kılınmazı daha faziletlidir. Camilerin Ramazan ayında ışıklı yazılarla süslenmesi de Ramazan sevincini yaşamanın bir göstergesi olarak anılmaktadır.

    SELİMİYE CAMİİ'NDEN SAĞLIK UYARISI

    Ramazan ayında, kandillerde, dinsel bayramlarda camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandillerle ya da elektrik ampulleriyle oluşturulan ve geceleri ışık verilen yazı ya da resimlere denir. Bu yazıları hazırlayan kişiye ise mahyacı denir. Artık çoğunlukla kandil yerine elektrik ampulleriyle kurulum yapılsa da yazıyla mahya kurma geleneği de sürdürülmeye devam ediyor.

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Cami'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel Ramazan Ayı mahyaları asıldı.



    Yaklaşık 200'ün üzerinde ampul kullanılarak, hummalı ve titiz bir çalışma sonrası asılan mahyada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' teması kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Sorumlu ol, sağlıklı kal' mahyası asılı olacak. Ramazan ayının son 15 gününde ise mahya yeniden değiştirilerek, 'Sağlık en büyük varlık' mahyası asılacak.

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