İftarın vazgeçilmezi: Hurma

NAR, incir ve zeytinle birlikte kutsal kitaplarda adı geçen hurma, Müslümanlar için de ayrı bir değer taşır. Ramazan'ın vazgeçilmezi olan hurma, iftar için de en çok tercih edilen yiyecekerden biridir. Hurma, içerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.Kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, protein, demir, A, B1, B2 ve B3 vitaminleri barındıran hurma, hem lif hem de antioksidan yönünden zengindir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. İftarda 2 hurma yemek oruç sırasında ortaya çıkan besin ve kalori eksikliğini kısa sürede giderdiği gibi daha az yemek yemeyi de sağlar. Sahurda yiyeceğiniz birkaç hurma ise zengin besin değerleri ile tokluk hissi vererek rahat oruç tutmanıza yardım eder. Çoğunlukla iftariyelik ve atıştırmalık olarak tercih edilen bu değerli meyveyi yemeklerinize ekleyerek şifasından daha çok yararlanmak da mümkün. Bunun için pilav, salata, et yemekleri, makarna, tatlı, kek ve kurabiyelere hurma ekleyebilirsiniz. İçine kaymak, kuruyemiş ve dondurma koyarak, kolay ve sağlıklı bir tatlı olarak servis edebelirsiniz . Bunların dışında hurmanın çekirdeğinden kahve de yapılır. Bazı çeşitleri kurutulduktan sonra un haline getirilerek de kullanılır.
HURMA VE SAĞLIK
ZENGİN bir şeker, lif, protein, yağ, mineral ve vitamin kaynağı olan hurma besleyici ve sağlıklı bir gıdadır.
HURMA lifli yapısı ile tok tutar. 6 BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir.
YÜKSEK oranda antioksidan içeriği ile kansere karşı koruyucudur.
YAŞLANMAYA karşı da etkilidir.
CİLDİ besler.
KALBİ korur, kolesterol ve damar setliğini önlemeye yardımcı olur.
İÇERİĞİNDE bulunan demir sayesinde anemi rahatsızlığına iyi gelir.
KAN yapıcı özelliği vardır.
YORGUNLUĞU giderir, hafızayı güçlendirir.
DİŞLERİN çürümesini önler.
SÜTÜ arttırdığı için lohusa beslenmesi için faydalıdır.
Türkiye'nin güvendiği tariflerin adresi Sofra Dergisi'nden Ramazan menüsü:
Kırmızı biber çorbası
Fırında peynirli patlıcan
Yelpaze kebabı
Etli ve üzümlü pilav
Hurmalı kubbe tatlısı
KIRMIZI BİBER ÇORBASI
4-6 kişilik
1 kg kırmızı biber
1 adet çarliston biber
1 adet domates
3 diş sarmısak
2 çorba kaşığı tereyağı
8 su bardağı su
Tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN:
2 adet kırmızı biber
6 dal maydanoz
Biberleri ve domatesi temizleyip irice doğrayın. Tencereye alıp üzerine su, kıyılmış sarmısak ve tuz ekleyip 30 dakika pişirin. Daha sonra süzgeçten geçirip yeniden tencereye alın. Üzerine tereyağı ve karabiber ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan üzeri için 2 adet kırmızı biberi ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Jülyen doğrayıp, kıyılmış maydanozla karıştırın ve çorbanın üzerine koyarak servis yapın.
FIRINDA PEYNİRLİ PATLICAN
4-6 kişilik
2 adet bostan patlıcan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
400 gram köy peyniri
Tuz, karabiber
SOS İÇİN:
2 adet domates
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
SÜSLEMEK İÇİN:
Kurutulmuş kekik dalı
Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve bir parmak genişliğinde dilimleyip, yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Fırça yardımıyla üzerlerine zeytinyağı sürüp, karabiber ve tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerlerine küp doğranmış peynir yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler hafif renk değiştirene dek pişirin. Fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sos için domatesleri rendeleyip üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak 3-4 dakika pişirin. Ocaktan alıp peynirlerin üzerine pay edin. Kekikle süsleyip servis yapın.
ETLİ VE ÜZÜMLÜ PİLAV
6-8 kişilik
3 su bardağı pilavlık pirinç
400 gram kuşbaşı kuzu eti
Yarım su bardağı kuru üzüm
3 çorba kaşığı kuşüzümü
Yeteri kadar su
2 adet havuç
3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı sıvıyağ
3 çorba kaşığı tereyağı
4 su bardağı et suyu
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 dal kekik, tuz, karabiber, tarçın, yenibahar, kimyon
Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Daha sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Azalırsa su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve kenara alın. Pirinci nişastası gidene dek yıkayıp süzün. Kuru üzüm ve kuşüzümünü ayrı kaplara alıp, 15 dakika ılık suda beklettikten sonra süzün. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavada rengi dönene dek kavurun. Sıvıyağı bir tencereye alıp, jülyen doğranmış havucu kısık ateşte kavurarak, tencereden alın. Aynı tencereye tereyağını koyup, üzerine pirinci ilave edin ve rengi beyazlaşana dek karıştırarak kavurun. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp, et, haşlanmış nohut, havuç, kuru üzüm, kuşüzümü, dolmalık fıstık, tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve kimyon ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp, üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra, kekikle süsleyerek servis yapın.
YELPAZE KEBABI
4 kişilik
4 adet patlıcan
5 adet domates
4 adet sivribiber
4 çorba kaşığı sıvıyağ
2 dal dereotu
Yarım çay kaşığı tuz
HARÇ İÇİN:
400 gram kıyma
1 adet soğan
4 diş sarmısak
1'er çay kaşığı karabiber ve kimyon
Yarım çay kaşığı tuz
Harç için kıyma, rendelenmiş soğan, sarmısak, karabiber, kimyon ve tuzu iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde hafifçe yuvarlayın. Patlıcanları yıkayıp, kurulayın ve sap kısımlarını kesin. Her bir patlıcanın yanlarından kopmayacak şekilde 3-4 adet derin kesikler açın. Bu kesiklerin her birine 1 parça kıymalı harç yerleştirin. 4 adet domatesin üzerinden kapak çıkarıp, içlerini oyun. İçleri daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Ortalarına kalan kıymalı harcı pay edip, üzerlerine çıkardığınız kapakları kapatın. Domates ve patlıcanları yayvan bir tencereye yerleştirip, aralarına sivribiberleri koyun. Üzerine kalan 1 adet domates ve kenara ayırdığınız domates içlerini rendeleyin. Tuzunu ayarlayıp, sıvıyağ gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana dek pişirin. Dereotu ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
HURMALI KUBBE TATLISI
30 adet
30 adet yumuşak hurma
1 çay bardağı file antepfıstığı
1 çay kaşığı tarçın
125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 çay bardağı sıvıyağ
1 kahve fincanı sirke
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
ÜZERİ İÇİN:
2 çorba kaşığı file antepfıstığı
ŞERBETİ İÇİN:
3 su bardağı tozşeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
Şerbet için tozşeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ilave edin. Daha sonra soğumaya bırakın. File antepfıstığı ile tarçını harmanlayın. Hurmaların çekirdeklerini temizleyip içlerini file antepfıstıklı karışımla doldurun. Ayrı bir yerde tereyağı, sıvıyağ, sirke, yoğurt, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. Azar azar un ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Daha sonra 10 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzda yassılaştırın. Ortalarına hurma koyup kapatın ve yeniden yuvarlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, 2 çorba kaşığı file antepfıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp, sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.
HAZIRLAYAN: Sofra Dergisi Yazı İşleri Müdürü İlknur Mine Nartop
HURMA VE SAĞLIK
ZENGİN bir şeker, lif, protein, yağ, mineral ve vitamin kaynağı olan hurma besleyici ve sağlıklı bir gıdadır.
HURMA lifli yapısı ile tok tutar. 6 BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir.
YÜKSEK oranda antioksidan içeriği ile kansere karşı koruyucudur.
YAŞLANMAYA karşı da etkilidir.
CİLDİ besler.
KALBİ korur, kolesterol ve damar setliğini önlemeye yardımcı olur.
İÇERİĞİNDE bulunan demir sayesinde anemi rahatsızlığına iyi gelir.
KAN yapıcı özelliği vardır.
YORGUNLUĞU giderir, hafızayı güçlendirir.
DİŞLERİN çürümesini önler.
SÜTÜ arttırdığı için lohusa beslenmesi için faydalıdır.
Türkiye'nin güvendiği tariflerin adresi Sofra Dergisi'nden Ramazan menüsü:
Kırmızı biber çorbası
Fırında peynirli patlıcan
Yelpaze kebabı
Etli ve üzümlü pilav
Hurmalı kubbe tatlısı
KIRMIZI BİBER ÇORBASI
4-6 kişilik
1 kg kırmızı biber
1 adet çarliston biber
1 adet domates
3 diş sarmısak
2 çorba kaşığı tereyağı
8 su bardağı su
Tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN:
2 adet kırmızı biber
6 dal maydanoz
Biberleri ve domatesi temizleyip irice doğrayın. Tencereye alıp üzerine su, kıyılmış sarmısak ve tuz ekleyip 30 dakika pişirin. Daha sonra süzgeçten geçirip yeniden tencereye alın. Üzerine tereyağı ve karabiber ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan üzeri için 2 adet kırmızı biberi ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Jülyen doğrayıp, kıyılmış maydanozla karıştırın ve çorbanın üzerine koyarak servis yapın.
FIRINDA PEYNİRLİ PATLICAN
4-6 kişilik
2 adet bostan patlıcan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
400 gram köy peyniri
Tuz, karabiber
SOS İÇİN:
2 adet domates
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
SÜSLEMEK İÇİN:
Kurutulmuş kekik dalı
Patlıcanları yıkayıp kurulayın ve bir parmak genişliğinde dilimleyip, yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Fırça yardımıyla üzerlerine zeytinyağı sürüp, karabiber ve tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerlerine küp doğranmış peynir yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler hafif renk değiştirene dek pişirin. Fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sos için domatesleri rendeleyip üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak 3-4 dakika pişirin. Ocaktan alıp peynirlerin üzerine pay edin. Kekikle süsleyip servis yapın.
ETLİ VE ÜZÜMLÜ PİLAV
6-8 kişilik
3 su bardağı pilavlık pirinç
400 gram kuşbaşı kuzu eti
Yarım su bardağı kuru üzüm
3 çorba kaşığı kuşüzümü
Yeteri kadar su
2 adet havuç
3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı sıvıyağ
3 çorba kaşığı tereyağı
4 su bardağı et suyu
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 dal kekik, tuz, karabiber, tarçın, yenibahar, kimyon
Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Daha sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Azalırsa su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve kenara alın. Pirinci nişastası gidene dek yıkayıp süzün. Kuru üzüm ve kuşüzümünü ayrı kaplara alıp, 15 dakika ılık suda beklettikten sonra süzün. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavada rengi dönene dek kavurun. Sıvıyağı bir tencereye alıp, jülyen doğranmış havucu kısık ateşte kavurarak, tencereden alın. Aynı tencereye tereyağını koyup, üzerine pirinci ilave edin ve rengi beyazlaşana dek karıştırarak kavurun. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp, et, haşlanmış nohut, havuç, kuru üzüm, kuşüzümü, dolmalık fıstık, tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve kimyon ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp, üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra, kekikle süsleyerek servis yapın.
YELPAZE KEBABI
4 kişilik
4 adet patlıcan
5 adet domates
4 adet sivribiber
4 çorba kaşığı sıvıyağ
2 dal dereotu
Yarım çay kaşığı tuz
HARÇ İÇİN:
400 gram kıyma
1 adet soğan
4 diş sarmısak
1'er çay kaşığı karabiber ve kimyon
Yarım çay kaşığı tuz
Harç için kıyma, rendelenmiş soğan, sarmısak, karabiber, kimyon ve tuzu iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde hafifçe yuvarlayın. Patlıcanları yıkayıp, kurulayın ve sap kısımlarını kesin. Her bir patlıcanın yanlarından kopmayacak şekilde 3-4 adet derin kesikler açın. Bu kesiklerin her birine 1 parça kıymalı harç yerleştirin. 4 adet domatesin üzerinden kapak çıkarıp, içlerini oyun. İçleri daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Ortalarına kalan kıymalı harcı pay edip, üzerlerine çıkardığınız kapakları kapatın. Domates ve patlıcanları yayvan bir tencereye yerleştirip, aralarına sivribiberleri koyun. Üzerine kalan 1 adet domates ve kenara ayırdığınız domates içlerini rendeleyin. Tuzunu ayarlayıp, sıvıyağ gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana dek pişirin. Dereotu ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
HURMALI KUBBE TATLISI
30 adet
30 adet yumuşak hurma
1 çay bardağı file antepfıstığı
1 çay kaşığı tarçın
125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 çay bardağı sıvıyağ
1 kahve fincanı sirke
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
ÜZERİ İÇİN:
2 çorba kaşığı file antepfıstığı
ŞERBETİ İÇİN:
3 su bardağı tozşeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
Şerbet için tozşeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ilave edin. Daha sonra soğumaya bırakın. File antepfıstığı ile tarçını harmanlayın. Hurmaların çekirdeklerini temizleyip içlerini file antepfıstıklı karışımla doldurun. Ayrı bir yerde tereyağı, sıvıyağ, sirke, yoğurt, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. Azar azar un ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Daha sonra 10 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzda yassılaştırın. Ortalarına hurma koyup kapatın ve yeniden yuvarlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, 2 çorba kaşığı file antepfıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp, sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.
HAZIRLAYAN: Sofra Dergisi Yazı İşleri Müdürü İlknur Mine Nartop
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