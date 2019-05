İftarın vazgeçilmezi: Hurma

incir vezeytinlebirlikte kutsalkitaplarda adıgeçen hurma,Müslümanlar içinde ayrı bir değer taşır. Ramazan 'ın vazgeçilmezi olanhurma, iftar için de en çoktercih edilen yiyecekerdenbiridir. Hurma, içerdiği vitaminve mineraller ile vücudunihtiyaçlarını en iyi şekildekarşılar.Kalsiyum, potasyum,fosfor, magnezyum, protein,demir, A, B1, B2 ve B3vitaminleri barındıran hurma,hem lif hem de antioksidanyönünden zengindir.Orucun hurma ile açılmasıkan şekerinin daha dengeliyükselmesini sağlar.İftarda 2 hurma yemek oruçsırasında ortaya çıkan besin vekalori eksikliğini kısa süredegiderdiği gibi daha az yemekyemeyi de sağlar.Sahurda yiyeceğiniz birkaçhurma ise zengin besin değerleriile tokluk hissi vererek rahat oruçtutmanıza yardım eder.Çoğunlukla iftariyelik veatıştırmalık olarak tercih edilenbu değerli meyveyi yemeklerinizeekleyerek şifasından dahaçok yararlanmak da mümkün.Bunun için pilav, salata, etyemekleri, makarna, tatlı,kek ve kurabiyelere hurmaekleyebilirsiniz. İçine kaymak,kuruyemiş ve dondurma koyarak,kolay ve sağlıklı bir tatlı olarakservis edebelirsiniz .Bunların dışında hurmanınçekirdeğinden kahve de yapılır.Bazı çeşitleri kurutulduktan sonraun haline getirilerek de kullanılır.bir şeker, lif, protein, yağ, mineral ve vitamin kaynağı olan hurma besleyici ve sağlıklı bir gıdadır.lifli yapısı ile tok tutar. 6 BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir.oranda antioksidan içeriği ile kansere karşı koruyucudur.karşı da etkilidir.besler.korur, kolesterol ve damar setliğini önlemeye yardımcı olur.bulunan demir sayesinde anemi rahatsızlığına iyi gelir.yapıcı özelliği vardır.giderir, hafızayı güçlendirir.çürümesini önler.arttırdığı için lohusa beslenmesi için faydalıdır. Türkiye 'nin güvendiği tariflerin adresi Sofra Dergisi 'nden Ramazan menüsü:Kırmızı biber çorbasıYelpaze kebabıHurmalı kubbe tatlısı1 kg kırmızı biber1 adet çarliston biber1 adet domates3 diş sarmısak2 çorba kaşığı tereyağı8 su bardağı suTuz, karabiber2 adet kırmızı biber6 dal maydanozBiberleri ve domatesi temizleyip irice doğrayın. Tencereye alıp üzerine su, kıyılmış sarmısak ve tuz ekleyip 30 dakika pişirin. Daha sonra süzgeçten geçirip yeniden tencereye alın. Üzerine tereyağı ve karabiber ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan üzeri için 2 adet kırmızı biberi ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Jülyen doğrayıp, kıyılmış maydanozla karıştırın ve çorbanın üzerine koyarak servis yapın.2 adet bostan patlıcan2 çorba kaşığı zeytinyağı400 gram köy peyniriTuz, karabiber2 adet domates2 çorba kaşığı zeytinyağıTuzKurutulmuş kekik dalıPatlıcanları yıkayıp kurulayın ve bir parmak genişliğinde dilimleyip, yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Fırça yardımıyla üzerlerine zeytinyağı sürüp, karabiber ve tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerlerine küp doğranmış peynir yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler hafif renk değiştirene dek pişirin. Fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sos için domatesleri rendeleyip üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak 3-4 dakika pişirin. Ocaktan alıp peynirlerin üzerine pay edin. Kekikle süsleyip servis yapın.3 su bardağı pilavlık pirinç400 gram kuşbaşı kuzu etiYarım su bardağı kuru üzüm 3 çorba kaşığı kuşüzümüYeteri kadar su2 adet havuç3 çorba kaşığı dolmalık fıstık1 çorba kaşığı sıvıyağ3 çorba kaşığı tereyağı4 su bardağı et suyu1 su bardağı haşlanmış nohut2 dal kekik, tuz, karabiber, tarçın, yenibahar, kimyonEti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek kavurun. Daha sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Azalırsa su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve kenara alın. Pirinci nişastası gidene dek yıkayıp süzün. Kuru üzüm ve kuşüzümünü ayrı kaplara alıp, 15 dakika ılık suda beklettikten sonra süzün. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli tavada rengi dönene dek kavurun. Sıvıyağı bir tencereye alıp, jülyen doğranmış havucu kısık ateşte kavurarak, tencereden alın. Aynı tencereye tereyağını koyup, üzerine pirinci ilave edin ve rengi beyazlaşana dek karıştırarak kavurun. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp, et, haşlanmış nohut, havuç, kuru üzüm, kuşüzümü, dolmalık fıstık, tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve kimyon ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp, üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra, kekikle süsleyerek servis yapın.4 adet patlıcan5 adet domates4 adet sivribiber4 çorba kaşığı sıvıyağ2 dal dereotuYarım çay kaşığı tuz400 gram kıyma1 adet soğan4 diş sarmısak1'er çay kaşığı karabiber ve kimyonYarım çay kaşığı tuzHarç için kıyma, rendelenmiş soğan, sarmısak, karabiber, kimyon ve tuzu iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde hafifçe yuvarlayın. Patlıcanları yıkayıp, kurulayın ve sap kısımlarını kesin. Her bir patlıcanın yanlarından kopmayacak şekilde 3-4 adet derin kesikler açın. Bu kesiklerin her birine 1 parça kıymalı harç yerleştirin. 4 adet domatesin üzerinden kapak çıkarıp, içlerini oyun. İçleri daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Ortalarına kalan kıymalı harcı pay edip, üzerlerine çıkardığınız kapakları kapatın. Domates ve patlıcanları yayvan bir tencereye yerleştirip, aralarına sivribiberleri koyun. Üzerine kalan 1 adet domates ve kenara ayırdığınız domates içlerini rendeleyin. Tuzunu ayarlayıp, sıvıyağ gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte patlıcanlar yumuşayana dek pişirin. Dereotu ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.30 adet yumuşak hurma1 çay bardağı file antepfıstığı1 çay kaşığı tarçın125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin1 çay bardağı sıvıyağ1 kahve fincanı sirke1 çay bardağı yoğurt1 adet yumurta1 paket kabartma tozuAldığı kadar un2 çorba kaşığı file antepfıstığı3 su bardağı tozşeker3 su bardağı su4-5 damla limon suyuŞerbet için tozşeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ilave edin. Daha sonra soğumaya bırakın. File antepfıstığı ile tarçını harmanlayın. Hurmaların çekirdeklerini temizleyip içlerini file antepfıstıklı karışımla doldurun. Ayrı bir yerde tereyağı, sıvıyağ, sirke, yoğurt, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. Azar azar un ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Daha sonra 10 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzda yassılaştırın. Ortalarına hurma koyup kapatın ve yeniden yuvarlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, 2 çorba kaşığı file antepfıstığı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp, sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.